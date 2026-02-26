Forlì-Cesena, preghiera islamica a tutto volume? Il sindaco stacca la spinta

A Civitella di Romagna, in provincia di Forlì-Cesena, il Ramadan non passa. A Mattino Cinque, il sindaco della cittadina Claudio Milandri ha ribadita la principale lezione di educazione civica. "È un regolamento che abbiamo tra l’altro messo a punto anche recentemente – ha sottolineato il primo cittadino – per cui le regole vanno rispettate indipendentemente da tutto. Chiunque deve rispettarle quando si vive in una società e in una comunità", ha detto il primo cittadino.

Per due volte al giorno - alle 18.30 e alle 21.00 - è stato diffuso il canto della preghiera islamica a tutto volume da una casa privata, disturbando gli altri vicini. "Qualunque cosa che vìola la quiete pubblica ovviamente non si può fare. Indipendentemente dalla tipologia della cosa che si fa", ha spiegato il sindaco Milandri. "Le regole vanno rispettate indipendentemente da tutti – ha sottolineato nello specifico Milandri –. Chiunque deve rispettarle quando si vive in una società e in una comunità", ha poi aggiunto.