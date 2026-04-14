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Fuori dal Coro, imam espulso? L'esultanza di Mario Giordano: "Föra di ball"

di Claudio Brigliadorimartedì 14 aprile 2026
Fuori dal Coro, imam espulso? L'esultanza di Mario Giordano: "Föra di ball"

2' di lettura

«Evviva, via! È già stato caricato sull’aereo, se n’è già tornato nel suo amato Pakistan. Foera di ball e via». Esulta in milanese, Mario Giordano, che a Fuori dal coro su Rete 4 ha raccontato l’aberrante vicenda di Ali Kashif, Imam di Brescia, che aveva giustificato i matrimoni con bambine di 9 anni «nel nome di Allah». L’espulsione della guida religiosa islamica, tuttavia, non cancella il problema dell’applicazione del Corano alla vita di tutti i giorni. Il contrasto con la cultura e la legge italiane resta infatti in molti casi clamoroso. «Poi quando dicono ma perché ti arrabbi? Vedete che denunciare a qualcosa serve ogni tanto?», si scalda Giordano parlando ai telespettatori. Segue un altro sconcertante spaccato della «integrazione» musulmana nelle nostre città.

«L’Islam non è solo una religione. L’Islam è un sistema completo di vita spiega un fedele davanti a una telecamera nascosta -. Quando mia figlia vuole uscire la sera, io non voglio. Sta a casa e parla alla mamma. Quando si sposa esce con il marito o il bambino. Se io dico che deve rimanere a casa, lei deve stare a casa». «Ma tu scegli con chi si sposano i tuoi figli?», gli domanda l'inviata Costanza Tosi. «Prima scelgo poi parlo con mia figlia: eccolo, ho trovato per te questo».

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E ancora: «Dopo il primo ciclo, a 9 anni, a 10 anni, a 13 anni, è adulta. Si può sposare, è una tradizione». Il canovaccio è noto: giovani costrette a indossare il velo, a vivere segregate in casa, obbligate a non lavorare e a sposarsi ancora bambine nel segno della Sharia. La Tosi, coperta da un velo, intervista un Imam per un «confronto confidenziale»: «Abbiamo una bambina che ha quasi 13 anni e non vuole mettere il velo, vuole uscire con le sue amiche, però mio marito dice di no». «Siamo tutti sotto l’ordine di Dio- le conferma il religioso-, lei non può uscire neanche la sera con le amici, anche se è italiana». Si parla anche di obblighi sessuali: «Mio marito dice che quando vuole lui bisogna fare». «Sì, cosa preferisci? Quando tu dici di no, lui va a cercare un’altra. Quando la donna rifiuta tutta la notte, gli angeli ti trattano male, ti maledicono». Chiaro, no?

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