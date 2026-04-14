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Luca Spada, la telecamera dell'ambulanza era attiva: come è stato filmato

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martedì 14 aprile 2026
Luca Spada, la telecamera dell'ambulanza era attiva: come è stato filmato

1' di lettura

Mistero sulle telecamere presenti a bordo dell'ambulanza su cui operava Luca Spada, finito al centro di un’inchiesta su una serie di morti sospette di anziani durante i trasporti sanitari. I dispositivi erano stati installati sui mezzi per monitorare ogni movimento. Ma proprio nel momento ritenuto decisivo dagli investigatori, ci sarebbe stato un malfunzionamento. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, come si legge sul Corriere della Sera, la sorveglianza era stata attivata a fine novembre dopo mesi di segnalazioni relative proprio a Spada. L’obiettivo era documentare eventuali comportamenti anomali a bordo dell’ambulanza.

Ma nel giorno della morte di un’anziana di 85 anni le telecamere sono risultate guaste. Si sarebbero riaccese solo in un secondo momento, riprendendo Spada intento a muoversi all’interno dell'ambulanza anche con un cacciavite. Al centro dell'inchiesta sei decessi avvenuti nel periodo in cui l'operatore era in servizio. Tutto però è partito dalla morte dell’85enne: in quel caso l’autopsia avrebbe evidenziato la presenza di embolia gassosa, compatibile con la presenza di aria in vena. Dopo quell’esito è scattato l’arresto. Una misura cautelare che al momento riguarda solo questo episodio. Le altre morti restano oggetto di approfondimento da parte della Procura di Forlì. In ogni caso, sono ancora da chiarire sia il movente che la dinamica complessiva dei fatti. 

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