Salim El Koudri? Le frasi-choc degli islamici nella moschea di Modena

Fuori dal Coro nella moschea di Modena, quella frequentata da Salim El Koudri e da suo padre. Qui qualcuno arriva a dire: "Ma che ho fatto? Un incidence e stop". Il riferimento è a quanto successo giorni fa, quando il 31enne ha lanciato la sua auto a tutta velocità sui pedoni e ha poi accoltellato un uomo che tentava di fermarlo. Salim "ha usato una tecnica simile a quella di attentati terroristici islamici, ha investito volontariamente le persone e poi è sceso armato di coltello", ricostruisce invece il programma condotto da Mario Giordano su Rete 4.

Se infatti il movente terroristico per ora non è confermato, emergono elementi che sollevano non pochi dubbi. "In questo momento gli inquirenti stanno analizzando l'arsenale tecnologico sequestrato a Salim El Koudri. Cinque telefoni, quattro computer, due hard disk e due pennette USB.Chi indaga vuole capire cosa c'è dietro al suo gesto", viene spigato in trasmissione.