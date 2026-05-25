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Salim El Koudri? Le frasi-choc degli islamici nella moschea di Modena

lunedì 25 maggio 2026
Salim El Koudri? Le frasi-choc degli islamici nella moschea di Modena

2' di lettura

Fuori dal Coro nella moschea di Modena, quella frequentata da Salim El Koudri e da suo padre. Qui qualcuno arriva a dire: "Ma che ho fatto? Un incidence e stop". Il riferimento è a quanto successo giorni fa, quando il 31enne ha lanciato la sua auto a tutta velocità sui pedoni e ha poi accoltellato un uomo che tentava di fermarlo. Salim "ha usato una tecnica simile a quella di attentati terroristici islamici, ha investito volontariamente le persone e poi è sceso armato di coltello", ricostruisce invece il programma condotto da Mario Giordano su Rete 4.

Se infatti il movente terroristico per ora non è confermato, emergono elementi che sollevano non pochi dubbi. "In questo momento gli inquirenti stanno analizzando l'arsenale tecnologico sequestrato a Salim El Koudri. Cinque telefoni, quattro computer, due hard disk e due pennette USB.Chi indaga vuole capire cosa c'è dietro al suo gesto", viene spigato in trasmissione. 

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Basta pensare ai messaggi in cui il 31enne scriveva: "Voglio lavorare. Dovete farmi lavorare come impiegato, non magazziniere. Bastardi cristiani di m***a, voi e il vostro Gesù Cristo in croce. Lo brucio". Per questo gli inquirenti stanno analizzando anche gli scritti in arabo del padre, dove ci sono diverse frasi contro "l'occidente colonizzatore". Il padre di Salim si chiede "perché il colonialismo ha dominato, perché i paesi occidentali si sono imposti nel Nord Africa e parla dei paesi colonizzati del Nord Africa che non hanno mai espresso la loro identità.

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