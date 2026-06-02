Andrea Sempio, i legali si giocano il jolly: "Un super-perito per valutare quei 2 cm"

Scritti, ricerche effettuate e post sui blog. Sarà Roberto Catanesi a fornire una consulenza psichiatrica su Andrea Sempio. Nonostante i legali del 38enne abbiano spiegato che il loro assistito non si sottoporrà, a complicare la sua posizione sono le diverse intercettazioni, finite nel mirino degli inquirenti, dove parla di Chiara Poggi. "Parliamo di racconti, vanno valutati, ma sono cose che scriveva sui diari, c’è stata la valutazione del RACIS, anche se per ora siamo in una fase di indagine - commenta a Morning News Armando Palmegiani, consulente della difesa -. Vedremo con un giudice cosa dirà, noi abbiamo presentato cinque consulenze tecniche e una memoria, siamo pronti a ogni perizia o incidente probatorio. Per il resto non ci ha ancora chiesto niente nessuno, abbiamo saputo della consulenza tecnica sul materiale documentale e basta".
Anche Palmegiani però non può fare a meno di sottolineare come "siamo in un momento particolare, c’è stata la chiusura indagini e la consulenza del RACIS, ma noi ci chiediamo, se la parte personologica è talmente importante è giusto che si vada in perizia, poi la scelta spetta agli avvocati. Gli avvocati hanno fatto una memoria per spiegare le intercettazioni, questo compito spetta a loro. Io ho sentito l’audio filtrato in vari modi, non sento penna, invito a risentirli tutti, soprattutto questo senza i sottotitoli. C’è un ‘mica’ prima del momento in cui lui sostiene di avere il video intimo, invito tutti a farsi un suo giudizio, ma sentendo autonomamente l’audio senza sottotitoli".
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Altro nodo è l'impronta presente in casa Poggi, che gli inquirenti ritengono compatibile con il 38enne. "Noi abbiamo fatto uno studio sui componenti della scarpa - insiste Palmegiani -, una di quel tipo minimo è più stretta di 2 centimetri rispetto al piede, noi siamo molto convinti di questo, chiederemo quindi perizia di un perito super partes per accertare una cosa che per noi è netta".
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Non si trova d'accordo la giornalista Candida Morvillo: "Mi dispiace per Palmegiani, ma conta la lunghezza, il piede dopo una certa età non si può allungare, ma allargare, se ci sono difetti del piede, in gravidanza, aumento del peso, questo non è smentibile. È un fatto che le foto di Sempio a 19 anni sono quelle di un ragazzo smilzo rispetto a oggi, serve dimostrare che il piede fosse uguale ad allora". Palmegiani però non ci sta: "Non si può dire mi dispiace per Palmegiani, ci vuole rispetto, noi abbiamo prodotto questo lavoro quando nessuno pensava alla larghezza, sempre rispetto sul dato, quando leggerà la relazione accetterò ogni tipo di critica. Tutti lo sanno, quando si prova una scarpa può essere stretta. Noi chiediamo una perizia, se non credessimo nel dato non la chiederemmo".