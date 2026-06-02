Andrea Sempio, i legali si giocano il jolly: "Un super-perito per valutare quei 2 cm"

Scritti, ricerche effettuate e post sui blog. Sarà Roberto Catanesi a fornire una consulenza psichiatrica su Andrea Sempio. Nonostante i legali del 38enne abbiano spiegato che il loro assistito non si sottoporrà, a complicare la sua posizione sono le diverse intercettazioni, finite nel mirino degli inquirenti, dove parla di Chiara Poggi. "Parliamo di racconti, vanno valutati, ma sono cose che scriveva sui diari, c’è stata la valutazione del RACIS, anche se per ora siamo in una fase di indagine - commenta a Morning News Armando Palmegiani, consulente della difesa -. Vedremo con un giudice cosa dirà, noi abbiamo presentato cinque consulenze tecniche e una memoria, siamo pronti a ogni perizia o incidente probatorio. Per il resto non ci ha ancora chiesto niente nessuno, abbiamo saputo della consulenza tecnica sul materiale documentale e basta".

Anche Palmegiani però non può fare a meno di sottolineare come "siamo in un momento particolare, c’è stata la chiusura indagini e la consulenza del RACIS, ma noi ci chiediamo, se la parte personologica è talmente importante è giusto che si vada in perizia, poi la scelta spetta agli avvocati. Gli avvocati hanno fatto una memoria per spiegare le intercettazioni, questo compito spetta a loro. Io ho sentito l’audio filtrato in vari modi, non sento penna, invito a risentirli tutti, soprattutto questo senza i sottotitoli. C’è un ‘mica’ prima del momento in cui lui sostiene di avere il video intimo, invito tutti a farsi un suo giudizio, ma sentendo autonomamente l’audio senza sottotitoli".