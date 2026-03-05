Bologna, dramma al sushi: incubo-norovirus, 20 contagi e sintomi gravissimi

Un fine settimana dedicato alla cucina orientale si è trasformato in un vero incubo per almeno 20 persone nel Bolognese. I clienti, dopo aver consumato un pasto in un noto ristorante di sushi a Zola Predosa (Bologna), hanno iniziato a manifestare sintomi gravi poche ore dopo: nausea violenta, dissenteria, vomito e febbre alta. L'ondata di malori ha portato a un picco di accessi ai pronto soccorso, scatenando l'allarme per una intossicazione da norovirus.

I Carabinieri del NAS, insieme all'Ausl, hanno eseguito un'ispezione immediata nel locale, rilevando gravi criticità igienico-sanitarie e irregolarità nella gestione e conservazione delle materie prime.Vista la chiara correlazione tra il consumo di cibo nel ristorante e i casi di intossicazione, le autorità hanno disposto la chiusura temporanea dell'attività a partire da domenica scorsa.Secondo quanto riportato dal Resto del Carlino, nessuno dei coinvolti ha richiesto un ricovero prolungato, ma il numero delle persone colpite potrebbe ancora aumentare nelle ore successive.