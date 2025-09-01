Treviso, taglia sui clienti in fuga: gli estremi rimedi del ristorante

Ci risiamo, altro ristoratore truffato. A Vittorio Veneto, in provincia di Treviso, il titolare del ristorante Sushi Shiro ha deciso di offrire una ricompensa di 200 euro a chi riuscirà a identificare tre clienti che, dopo aver consumato una cena, sono usciti dal locale senza pagare. "Attenzione! Avviso a tutti i ristoratori di Vittorio Veneto, Conegliano e dintorni. Tre persone (una donna e due uomini che parlano inglese) hanno mangiato nel nostro locale e se ne sono andate senza pagare. Se li incontrate avvisate subito il 112", ha scritto il titolare attraverso un post su Facebook.
A corredo, anche foto e video delle telecamere di sorveglianza. Qui si vede un uomo dai capelli scuri, una donna con carnagione olivastra e infine un uomo biondo. I tre hanno preso posto a un tavolo ordinando l'"all you can eat" e non solo.
I tre hanno anche chiesto piatti extra e bottiglie di vino pregiato. Il conto? Ben 180 euro. Peccato però che nessuno lo abbia saldato. I clienti infatti si sono dati alla fuga. Quest'ultima è avvenuta attraverso un espediente alquanto ingegnoso: si sono alzati dicendo di uscire a fumare e il personale non si è insospettito, anche perché sul tavolo erano rimasti la borsa della donna e un cellulare.