Famiglia nel bosco, il dramma dopo il colpo di mano delle toghe: dove ha passato la notte Catherine

L’allontanamento è avvenuto in seguito a un’ordinanza emessa il 6 marzo dal Tribunale per i Minorenni dell’Aquila. Il provvedimento dispone il trasferimento dei figli in un’altra struttura protetta, questa volta senza la presenza della madre. Secondo le motivazioni del tribunale, il comportamento della donna avrebbe contribuito a creare un clima di tensione costante, influenzando negativamente l’equilibrio emotivo dei bambini.

Venerdì sera, intorno alle 21.20, Catherine Birmingham , madre della cosiddetta “famiglia del bosco”, ha lasciato la casa famiglia dove viveva dal 20 novembre insieme ai suoi figli. Con il volto segnato dalla tensione e senza rilasciare dichiarazioni, la donna è salita sull’auto guidata dal marito Nathan. I due hanno oltrepassato il cancello della struttura visibilmente provati, mentre i bambini sono rimasti all’interno della comunità.

Nel corso della serata, dopo l’uscita della coppia, hanno lasciato la struttura anche i legali della famiglia, la garante per l’Infanzia e l’Adolescenza dell’Abruzzo, Alessandra De Febis, e la psicologa Marina Aiello, coinvolte nel caso.

Per la notte Nathan e Catherine Birmingham hanno trovato ospitalità in un’abitazione messa a disposizione gratuitamente da un ristoratore del Chietino. L’uomo era stato presente nel pomeriggio davanti alla casa famiglia insieme alla figlia per esprimere solidarietà alla coppia. Durante la giornata, davanti alla struttura si sono radunate anche alcune donne appartenenti a un presidio pacifico di famiglie neorurali, che hanno manifestato sostegno alla famiglia.