Libero logo
Iran
Famiglia nel Bosco
Referendum Giustizia
Hub Energia

Famiglia nel bosco, il dramma dopo il colpo di mano delle toghe: dove ha passato la notte Catherine

sabato 7 marzo 2026
Famiglia nel bosco, il dramma dopo il colpo di mano delle toghe: dove ha passato la notte Catherine

1' di lettura

Venerdì sera, intorno alle 21.20, Catherine Birmingham, madre della cosiddetta “famiglia del bosco”, ha lasciato la casa famiglia dove viveva dal 20 novembre insieme ai suoi figli. Con il volto segnato dalla tensione e senza rilasciare dichiarazioni, la donna è salita sull’auto guidata dal marito Nathan. I due hanno oltrepassato il cancello della struttura visibilmente provati, mentre i bambini sono rimasti all’interno della comunità.

L’allontanamento è avvenuto in seguito a un’ordinanza emessa il 6 marzo dal Tribunale per i Minorenni dell’Aquila. Il provvedimento dispone il trasferimento dei figli in un’altra struttura protetta, questa volta senza la presenza della madre. Secondo le motivazioni del tribunale, il comportamento della donna avrebbe contribuito a creare un clima di tensione costante, influenzando negativamente l’equilibrio emotivo dei bambini.

Famiglia nel bosco, "aggressione coi bastoni": madre separata dai figli, "le ragioni dell'ordinanza"

Il tribunale per i minorenni dell'Aquila ha deciso di allontanare la mamma dei bambini del bosco dalla casa&nbs...

Nel corso della serata, dopo l’uscita della coppia, hanno lasciato la struttura anche i legali della famiglia, la garante per l’Infanzia e l’Adolescenza dell’Abruzzo, Alessandra De Febis, e la psicologa Marina Aiello, coinvolte nel caso.

Per la notte Nathan e Catherine Birmingham hanno trovato ospitalità in un’abitazione messa a disposizione gratuitamente da un ristoratore del Chietino. L’uomo era stato presente nel pomeriggio davanti alla casa famiglia insieme alla figlia per esprimere solidarietà alla coppia. Durante la giornata, davanti alla struttura si sono radunate anche alcune donne appartenenti a un presidio pacifico di famiglie neorurali, che hanno manifestato sostegno alla famiglia.

Famiglia nel bosco, Meloni dura con le toghe? La sinistra va in crisi isterica

Giorgia Meloni ha usato parole durissime per commentare la decisione dei giudici di allontanare i figli della famiglia n...
tag
famiglia nel bosco

Attriti Famiglia nel bosco, la clamorosa lite tra il marito e la moglie

Delirio progressista Famiglia nel bosco, Meloni dura con le toghe? La sinistra va in crisi isterica

L'ultima ordinanza Giorgia Meloni sulla Famiglia nel bosco: "Dai giudici decisione ideologica, lascia senza parole"

ti potrebbero interessare

L’8 marzo delle femministe schierate con gli ayatollah

L’8 marzo delle femministe schierate con gli ayatollah

Alberto Busacca
Famiglia nel bosco, la clamorosa lite tra il marito e la moglie

Famiglia nel bosco, la clamorosa lite tra il marito e la moglie

Incassa 150 euro e l'Inps gliene chiede 40mila: il dramma di un pensionato

Incassa 150 euro e l'Inps gliene chiede 40mila: il dramma di un pensionato

Lecce, pioggia di banconote sulla circonvallazione: scoppia il delirio

Lecce, pioggia di banconote sulla circonvallazione: scoppia il delirio