Famiglia nel bosco, il retroscena su Catherine: "Nella videochat..."

"Mia sorella è in shock totale, siamo tutti sotto shock". A riferirlo è Rachel Birmingham, la sorella di Catherine, la mamma della famiglia nel bosco. La donna commenda l'ordinanza con cui il Tribunale dei minori dell'Aquila ha deciso di allontanare la donna dalla casa famiglia in cui sono ospitati i suoi tre figli. "Siamo venute qui per assisterla, per starle vicino", ha sottolineato. Oggi Catherine non è potuta andare nella struttura protetta e ha visto i suoi figli soltanto in una videochat che, a quanto riferito dalla sorella, sarebbe stata "straziante".

Catherine ha dovuto lasciare ieri sera la struttura protetta dove si trovava dal 20 novembre scorso. Questa mattina il padre dei minori è tornato intorno alle 9 ed è rimasto con i figli per l'intera mattinata, fino ad ora di pranzo girando con loro nel parco adiacente la struttura. Intanto, questa mattina, sono stati affissi i manifesti di protesta e, oggi pomeriggio, a partire dalle 15, si terrà una manifestazione di protesta con una fiaccolata. La comunità di neorurali insieme ai manifestanti del presidio spontaneo nel bosco raggiungeranno la zona della casa Famiglia per un corteo silenzioso con fiaccolata in segno di vicinanza.