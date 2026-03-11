Famiglia nel bosco, Nathan spiazza tutti: "Basta proteste!", lo sfogo che fa discutere

Alla fine del lavoro verrà redatta una relazione da trasmettere al ministro Carlo Nordio. Se emergeranno irregolarità o violazioni, potrebbero scattare procedimenti disciplinari. Non è la prima volta: già a novembre era stata acquisita una parte della documentazione, giudicata però incompleta dopo l’ordinanza che ha sospeso la responsabilità genitoriale di Nathan e Catherine e collocato i tre figli nella casa famiglia di Vasto.

Nathan Trevallion, il padre, ha rivolto un appello chiaro e deciso a tutti coloro che stanno manifestando solidarietà davanti alla struttura che ospita i bambini. Ha ringraziato per il sostegno, ma ha chiesto con fermezza di smettere con presidi e proteste. Le sue parole sono state nette: vuole che i figli tornino a casa il prima possibile, ma finché la situazione non cambia preferisce che restino nella struttura attuale piuttosto che essere trasferiti altrove. Ha chiesto rispetto per la privacy della famiglia e ha invitato tutti a non organizzare manifestazioni davanti alla casa famiglia o alle abitazioni private, per non esasperare ulteriormente gli animi e tutelare la serenità dei bambini.Intanto la vigilanza sulla presidente del tribunale Cecilia Angrisano è stata rafforzata a causa di minacce e insulti ricevuti sui social dopo l’ordinanza di novembre. Gli avvocati della coppia presenteranno ricorso per revocare il trasferimento in un’altra struttura senza la madre e, in appello, puntano a riabilitare la figura genitoriale di Nathan, descritto come rassicurante.