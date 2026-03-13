Famiglia del bosco, la mano tesa di Nathan può salvare i bimbi

La premessa è che, qualunque siano state le ragioni e chiunque siano i responsabili maggiori della situazione che si è venuta a creare, bisogna porvi fine immediatamente. I tre figli di Nathan e Catherine Trevallion sono stati prelevati da una casa nel bosco per essere rinchiusi in quella che i piccoli vivono come una prigione; per di più, con l’angoscia che comporta essere stati privati anche del conforto materno. La cronaca racconta che assistenti sociali e autorità giudiziaria hanno reagito con la forza alla chiusura che la famiglia aveva avuto nei confronti delle istituzioni. Mamma e papà non gradivano intromissioni nel singolare ménage famigliare e chi doveva aiutarli, anziché abbattere il muro di diffidenza, ne ha eretto uno ancora più grande, costruito con i mattoni della prepotenza, dell’arroganza e della mala ideologia. A cementarli, è stata anche una buona dose di incompetenza e manipolazione narrativa. Gli assistenti sociali hanno tolto i bambini dal loro contesto per ovviare a problemi pratici - l’istruzione, la confortevolezza dell’alloggio, la vaccinazione - ma ne hanno creati di più grandi e complessi, e non certa soluzione. Per giustificare i danni fatti, hanno poi dipinto la madre come una strega e ignorato l’indicazione degli psichiatri che invocavano il ricongiungimento famigliare.
I bambini avevano due genitori stravaganti ma che andavano d’accordo e li riempivano di cura e amore. Oggi sono ostaggio di uno scontro tra adulti che si rinfacciano ogni nefandezza, proprio come i figli delle coppie che divorziano al culmine della crisi e vivono abbandonati e senza amore, affidati a persone che neppure hanno avuto l’accortezza di prepararli al distacco dalla madre, allontanata di improvviso prima che scendesse la notte, il momento dove un bambino è più fragile e bisognoso. È stato l’ultimo di una catena di orrori. Il primo è il meccanismo burocratico premessa di quanto sta avvenendo, che è sintesi di sciatteria, prevaricazione e scarsa cura per la delicatissima materia di cui si tratta: il presente dei bambini, che ne determinerà il futuro di uomini. L’immagine simbolo è la fotocopiatrice: l’assistente sociale scrive una relazione sulla famiglia, oggetto di interesse solo dopo che i bambini sono stati ricoverati per un’intossicazione da funghi, la casa famiglia di fatto la fotocopia e la presenta in tribunale, la corte la prende più o meno com’è e dispone i provvedimenti di allontanamento.
Ieri i Trevallion hanno depositato ricorso alla Corte d’Appello contro l’allontanamento dei loro figli dalla comunità e dalla madre. Intanto Nathan pare aver trovato una nuova casa. Quest’uomo, che all’inizio gli assistenti sociali, forse per pregiudizi di genere, avevano combattuto, ora tende il braccio a chi gli ha levato i figli. Probabilmente, più che per convinzione, lo fa per calcolo, perché ha intuito che il modo più rapido per riavere i bambini è piegare il capo, questo pretende la macchina burocratico-giudiziaria, da chi vuol far valere i propri diritti.
Tuttavia è lui, il padre, la ciambella di salvataggio alla quale possono aggrapparsi gli assistenti sociali per porre fine allo scempio a cui stanno sottoponendo i tre bambini. Per ideologia, perché non condividono lo stile di vita che i Trevallion portano testardamente avanti, sostengono i critici. Perché si sono incaponiti sui loro errori, pensa chi segue da vicino la vicenda, la cui drammaticità ormai ha raggiunto un livello totalmente sproporzionato rispetto al presunto disagio iniziale dei ragazzi cui si voleva porre rimedio. Ma chiunque vuole dare una mano a una famiglia in difficoltà, sa che deve lavorare sul nucleo tutto insieme, perché più lo dividi più aumenti i problemi e diminuisci le probabilità di risolverlo. Il fatto che dei professionisti non l’abbiano capito, o comunque non siano riusciti a realizzarlo, dice molto della loro adeguatezza.