Famiglia del bosco, la mano tesa di Nathan può salvare i bimbi

La premessa è che, qualunque siano state le ragioni e chiunque siano i responsabili maggiori della situazione che si è venuta a creare, bisogna porvi fine immediatamente. I tre figli di Nathan e Catherine Trevallion sono stati prelevati da una casa nel bosco per essere rinchiusi in quella che i piccoli vivono come una prigione; per di più, con l’angoscia che comporta essere stati privati anche del conforto materno. La cronaca racconta che assistenti sociali e autorità giudiziaria hanno reagito con la forza alla chiusura che la famiglia aveva avuto nei confronti delle istituzioni. Mamma e papà non gradivano intromissioni nel singolare ménage famigliare e chi doveva aiutarli, anziché abbattere il muro di diffidenza, ne ha eretto uno ancora più grande, costruito con i mattoni della prepotenza, dell’arroganza e della mala ideologia. A cementarli, è stata anche una buona dose di incompetenza e manipolazione narrativa. Gli assistenti sociali hanno tolto i bambini dal loro contesto per ovviare a problemi pratici - l’istruzione, la confortevolezza dell’alloggio, la vaccinazione - ma ne hanno creati di più grandi e complessi, e non certa soluzione. Per giustificare i danni fatti, hanno poi dipinto la madre come una strega e ignorato l’indicazione degli psichiatri che invocavano il ricongiungimento famigliare.

I bambini avevano due genitori stravaganti ma che andavano d’accordo e li riempivano di cura e amore. Oggi sono ostaggio di uno scontro tra adulti che si rinfacciano ogni nefandezza, proprio come i figli delle coppie che divorziano al culmine della crisi e vivono abbandonati e senza amore, affidati a persone che neppure hanno avuto l’accortezza di prepararli al distacco dalla madre, allontanata di improvviso prima che scendesse la notte, il momento dove un bambino è più fragile e bisognoso. È stato l’ultimo di una catena di orrori. Il primo è il meccanismo burocratico premessa di quanto sta avvenendo, che è sintesi di sciatteria, prevaricazione e scarsa cura per la delicatissima materia di cui si tratta: il presente dei bambini, che ne determinerà il futuro di uomini. L’immagine simbolo è la fotocopiatrice: l’assistente sociale scrive una relazione sulla famiglia, oggetto di interesse solo dopo che i bambini sono stati ricoverati per un’intossicazione da funghi, la casa famiglia di fatto la fotocopia e la presenta in tribunale, la corte la prende più o meno com’è e dispone i provvedimenti di allontanamento.