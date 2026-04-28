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È tempo di levare i fondi pubblici all'Anpi

L’organizzazione, ormai a corto di veri partigiani, riceve dallo Stato centinaia di migliaia di euro
di Alberto Busaccamartedì 28 aprile 2026
È tempo di levare i fondi pubblici all'Anpi

2' di lettura

E qui arriviamo a un altro punto fondamentale. Se l’Anpi ormai non rappresenta più i partigiani di ottant’anni fa, se di fatto è diventata un’associazione fiancheggiatrice della sinistra come ce ne sono tante altre, e se, soprattutto, viene accusata di gravi episodi di intolleranza e razzismo durante le sue manifestazioni, per quale motivo i cittadini italiani devono ancora foraggiarla? Essì, perché l’Associazione nazionale partigiani d’Italia continua ad ottenere cospicui finanziamenti pubblici. Per capirsi, dal ministero della Difesa riceve ogni anno una parte dei contributi dedicati alle associazioni combattentistiche e d’arma: nel 2025 l’Anpi ha incassato 92.400 euro. Che erano 92.450 euro nel 2024, 95.500 euro nel 2023, 94.000 euro nel 2022, 99.000 euro nel 2021, 97.000 euro nel 2020, 95.000 euro nel 2019, 100.000 euro nel 2018, 107.000 euro nel 2017 e 104.500 euro nel 2016.

In pratica, in dieci anni, quasi un milione di euro. Poi c’è il contributo derivante dal cinque per mille dell’Irpef, che nel 2025 (riferito all’esercizio 2024) è stato di altri 225.085,12 euro. E poi, ancora, ci sono tutti i finanziamenti locali, tra cui uno piuttosto cospicuo della Regione Friuli-Venezia Giulia di 119.268,96 euro. Insomma, si tratta di un bel gruzzoletto, a fronte del quale sarebbe il minimo pretendere dall’Anpi il rispetto di alcune semplici regole di convivenza civile, tipo non insultare e cacciare dal corteo del 25 aprile chi magari la pensa diversamente. Un corteo, quello del 25 aprile, dove tra l’altro, secondo il direttore del museo della Brigata Ebraica, ci sarebbero state «violazioni della legge Mancino».

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