Mentana e Gruber nel mirino degli anarchici: come e dove li volevano colpire

Nel loro mirino non soltanto la rete ferroviaria. Nei piani degli anarchici ci sono finiti anche Enrico Mentana e Lilli Gruber. Nello specifico, gli studi televisivi di La7 dove vengono registrate rispettivamente le puntate del TgLa7 e di Otto e mezzo. Anche per questa ragione la Digos di Roma ha arrestato ieri mattina, mercoledì 17 giugno, sette anarchici. Nelle intercettazioni degli anarchici registrate a luglio dello scorso anno, stando agli inquirenti ci sarebbero le prove dell'esistenza di una cellula terroristica volta alla pianificazione di "violente campagne partendo dai tempi propri del contesto anarchico quasi l’antimilitarismo, l’antimperialismo, il rilancio delle mobilitazioni in favore di Alfredo Cospito e altro".

"Altro che campagne della sinistra sui treni in ritardo: su quello che sta emergendo dall’operazione della polizia nei confronti della rete anarchica che puntava a colpire le infrastrutture strategiche della nazione c’è poco da sorridere", ha dichiarato la deputata di Fratelli d'Italia Sara Kelany, responsabile nazionale Immigrazione del partito.