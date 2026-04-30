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Firenze, 115mila € per questa casa da 10 metri quadri

giovedì 30 aprile 2026
Firenze, 115mila € per questa casa da 10 metri quadri

1' di lettura

Dieci metri quadri in centro al prezzo di 115mila euro. Tutto vero. Accade a Firenze, a pochi passi da Palazzo Vecchio. In via della Condotta ecco spuntare un annuncio che sta creando non poco scalpore: una "abitazione" di circa dieci metri quadri complessivi (che scendono a otto se si considera la superficie calpestabile) proposta alla cifra di 115mila euro. L'immobile, ubicato al quarto piano di un palazzo storico, viene descritto dall'agenzia incaricata della vendita come un "mini appartamento incantevole", ideale per chi cerca un punto d'appoggio o un investimento da mettere a reddito.

La struttura si sviluppa addirittura su due livelli. Questi collegati da una scala a chiocciola strettissima: al piano inferiore si trova l'angolo cottura con piastre a induzione e un piccolo frigobar, dove la porta d'ingresso sfiora il lavello a ogni apertura; al piano superiore, la zona notte ospita un letto singolo e un bagno minuscolo racchiuso da pareti vetrate, in cui i sanitari convivono in appena un metro quadrato.

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Nonostante la piccola metratura, come riporta Il Corriere della Sera, la proprietà assicura che l'appartamento è regolarmente accatastato come civile abitazione, frutto di un frazionamento edilizio. Eppure le rogne sono dietro l'angolo, visto che sebbene l'appartamento sia in regola per affitti a lungo termine, le attuali restrizioni comunali ne impedirebbero l'uso come locazione turistica (Airbnb), che richiederebbe una superficie minima di 28 metri quadri. 

Qui il link dell'annuncio

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