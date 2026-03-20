Carabinieri e 4.Manager insieme contro violenza di genere e discriminazioni nel lavoro

L'Arma dei Carabinieri e 4.Manager, associazione impegnata per la crescita di manager industriali e imprenditori creata da Confindustria e Federmanager, "hanno sottoscritto oggi - spiega una nota - un protocollo d'intesa volto a sviluppare iniziative formative ed informative comuni per rafforzare la prevenzione ed il contrasto alla violenza di genere e ad ogni forma di discriminazione delle persone in condizione di disagio, promuovendo la cultura della legalità e dell'impresa manageriale". La collaborazione riguarda aree come la tutela del lavoro e della libertà di iniziativa economica, la salvaguardia dell'ambiente, del territorio e del paesaggio, il recupero e la protezione del patrimonio artistico, storico e culturale. L'accordo è stato firmato dal comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, Salvatore Luongo, che auspica - ha indicato - una collaborazione "che possa contribuire, partendo dalla sensibilizzazione e formazione dei quadri dirigenziali, ad una azione significativa di contrasto ad ogni forma di discriminazione nel mondo del lavoro". Per 4.Manager il presidente, Stefano Cuzzilla, che ha evidenziato come "le imprese e i manager stiano facendo molto, all'interno dei luoghi di lavoro, per promuovere parità, inclusione e prevenzione di ogni forma di discriminazione, ma che la sfida di oggi è fare un passo in più: non solo diffondere queste buone pratiche manageriali a tutte le imprese, ma anche farle uscire dalle mura aziendali e trasformarle in cultura diffusa".