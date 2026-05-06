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Torino, scende dall'auto e gli scippano la cassetta degli incassi: finisce in tragedia

mercoledì 6 maggio 2026
Torino, scende dall'auto e gli scippano la cassetta degli incassi: finisce in tragedia

1' di lettura

Un uomo di 60 anni, titolare di un’attività a Bricherasio (Torino), è morto martedì sera 5 maggio a Pinerolo dopo una rapina lampo.L’uomo era appena arrivato in piazza Cavour, nel centro della città, a bordo della sua Jeep. Stava per entrare in banca per depositare la cassetta con l’incasso della giornata quando è stato avvicinato da almeno una persona che gli ha strappato violentemente la cassetta dalle mani, fuggendo immediatamente.

Nonostante lo choc, il 60enne è riuscito a contattare i carabinieri e a raccontare quanto accaduto. Quando i militari sono giunti sul posto, però, l’uomo si è improvvisamente accasciato a terra. I sanitari del 118 intervenuti sul luogo hanno tentato a lungo la rianimazione, ma purtroppo senza esito.

Il malore fatale è probabilmente legato allo choc della rapina.I carabinieri stanno ora indagando per ricostruire con precisione la dinamica e identificare l’autore della rapina. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di una persona sola o al massimo di due.Una tragedia che ha scosso la comunità di Pinerolo e della vicina Bricherasio: un uomo descritto come tranquillo e laborioso ha perso la vita per pochi soldi, in un’aggressione rapida e brutale proprio mentre stava svolgendo una normale operazione di versamento in banca.

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rapina
carabinieri

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