I due anarchici morti nel casale di Roma, "sconvolgente": cosa si scopre sul loro passato (recente)

La morte dei due militanti anarchici, rimasti uccisi mentre maneggiavano un ordigno in un casale abbandonato nel Parco degli Acquedotti a Roma, diventa come ovvio anche un caso politico. Ed è la Lega a rivelare il passato anche recente delle vittime, identificate come Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone.
I due sono considerati due membri del "gruppo Cospito" e secondo gli inquirenti nel mirino forse avevano la rete ferroviaria e il gruppo Leonardo - società attiva nei settori della difesa -, come anche un rilancio della campagna a favore dell'anarchico Alfredo Cospito, in vista della scadenza a maggio del decreto applicativo di 4 anni alla sua detenzione in 41bis.
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"La morte di due anarchici, ammazzati dall'esplosione della bomba che stavano confezionando con il verosimile obiettivo di uccidere - si legge in una nota del partito guidato dal segretario federale Matteo Salvini -, è sconvolgente ed è l'ennesima conferma della pericolosità di certi ambienti. A destare preoccupazione è anche la notizia che una delle vittime era stata protagonista dell'aggressione ad alcuni militanti della Lega a Marina di Carrara nel 2022".
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"Da troppo tempo - insiste la Lega - assistiamo a sabotaggi all'alta velocità ferroviaria e a violenze contro manifestazioni internazionali di pregio come le Olimpiadi o grandi opere come Tav o Ponte sullo Stretto. La situazione è altamente preoccupante, ma da buoni leghisti non molleremo mai". Secondo le prime ricostruzioni, Mercogliano sarebbe stato ritrovato con la parte del braccio amputata dallo scoppio dell'ordigno. La bomba sarebbe servita per una azione in programma per le prossime settimane.