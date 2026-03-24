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Money Muling, l'ultima truffa: il "like" che ti può rovinare

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martedì 24 marzo 2026
Money Muling, l'ultima truffa: il "like" che ti può rovinare

1' di lettura

Si chiama "Money Muling" una delle truffe più diffuse oggi online. In cosa consiste? Si viene contattati per guadagnare soldi veri semplicemente mettendo like a dei post. E se all'inizio sembra andare effettivamente così, subito dopo scatta il raggiro. Ne è stata vittima una donna di 30 anni di Montecassiano, provincia di Macerata, che ha perso quasi 7.500 euro e ha sporto denuncia ai carabinieri. A quel punto sono partite le indagini: finite nel mirino 11 persone, residenti in zone diverse d'Italia, su cui ora pendono accuse di ricettazione e truffa in concorso.

Per la 30enne che ha scoperto suo malgrado la truffa, l'incubo è iniziato l'estate dello scorso anno, quando è stata contattata per unirsi a un gruppo Telegram e per guadagnare delle cifre interessanti in pochissimo tempo e con pochissimo lavoro. Il suo compito consisteva nel mettere quanti più like possibili a diversi post pubblicitari di abbigliamento e cura della persona, tutti di noti marchi. Dopo i primi profitti, che effettivamente arrivano, ecco che parte il raggiro vero e proprio. 

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Nel secondo step, le vittime vengono convinte a fare un investimento nel meccanismo con la promessa di commissioni elevate. Proprio quello che è successo alla donna di Montecassiano, che è stata convinta a fare bonifici per quasi 7.500 euro. Salvo poi scoprire che il gruppo di cui faceva parte era improvvisamente scomparso. Solo allora ha capito di essere stata truffata. 

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truffa
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