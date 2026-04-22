Milano, finto carabiniere per truffare un'anziana: arrestato un immigrato

Si finge comandante dei carabinieri per truffare un’anziana. Così un 36enne originario dello Sri Lanka è stato arrestato a Milano dai veri militari della Stazione Greco Milanese con l'accusa di tentata truffa aggravata. L'uomo è un senza fissa dimora, nullafacente nonché pregiudicato per reati specifici. A chiamare il 112 un conoscente della vittima che si trovava in casa della donna, una 75enne, al momento del tentativo di truffa. Quando le forze dell'ordine sono arrivate nell'abitazione, in zona Niguarda, la donna era ancora al telefono con un sedicente “comandante dei carabinieri di via Moscova” che le stava intimando di mettere da parte soldi e gioielli per confrontarli con quelli di una presunta rapina.

I militari si sono nascosti nella camera da letto della signora in attesa dell’arrivo del sedicente carabiniere, che poi è giunto sul posto dopo pochi minuti intimando ancora una volta all'anziana di controllare tutti i suoi soldi, anche il denaro custodito nella cassaforte. Ed è a quel punto che è stato bloccato. L’uomo è stato arrestato e, a seguito di giudizio direttissimo, sottoposto al divieto di dimora in Lombardia.