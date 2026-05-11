Google lancia "Fonti preferite": aggiungi "Liberoquotidiano.it" per seguire al meglio tutta la nostra informazione

Nel multiforme universo di Google ecco piombare un nuovo strumento in grado di cambiare il modo in cui le persone si possono informare online. Dopo il debutto avvenuto negli Stati Uniti e in India nell’estate scorsa, Google implementa anche in Italia la funzione "Fonti preferite", una novità che consente di personalizzare i risultati delle notizie mostrate dal motore di ricerca. In buona sostanza, ogni utente può scegliere direttamente quali quotidiani, siti o blog considerare prioritari, influenzando così i contenuti visualizzati nella sezione "Notizie principali". I lettori di Liberoquotidiano.it avranno un'opportunità in più per intercettare con immediatezza la nostra informazione, i nostri articoli, i commenti e gli approfondimenti.

Come farlo? Presto detto. Aggiungere Liberoquotidiano.it tra le fonti di riferimento è un processo snello, rapido e semplice: basta aprire il link dedicato e selezionare la casella relativa a Liberoquotidiano.it. Una volta completata la semplice operazione, Google terrà conto delle vostre preferenze. Il risultato? Su Google avranno maggiore visibilità gli articoli del nostro sito, che appariranno con maggiore frequenza nelle ricerche legate all’attualità. I contenuti compariranno più costantemente sia nello spazio "Notizie principali" sia nella nuova sezione chiamata "Dalle tue fonti".

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La novità punta a rendere l’esperienza di ricerca personalizzata, sartoriale, tagliata su misura del lettore. In base alle analisi effettuate da Google durante il test della nuova funzionalità, gli utenti tendono a consultare con molta più frequenza i siti che hanno inserito nel proprio elenco di fonti favorite. Ovvio, vien da dire. Ma nel mare-magnum dell'informazione online non è scontato che un lettore possa imbattersi con semplicità nelle sue fonti preferite: una funzionalità, dunque, importante, il cui peso specifico non può essere sottovalutato.

Il sistema "Fonti preferite" offre priorità alle testate considerate più affidabili o più vicine ai propri interessi, proponendo una selezione di risultati più ordinata, più conforme al lettore, in un universo digitale sempre più affollato. In ogni caso Google continuerà a mostrare anche contenuti proposti da altre fonti e differenti testate, seppur con minor frequenza ed evidenza rispetto ai siti "favoriti" degli utenti.

Ogni utente può arricchire il suo "carrello informativo" con tutte le testate e i siti che desidera, il tutto costruendo un elenco personale aggiungendo tutte le fonti desiderate. Per farlo basta effettuare una ricerca su Google relativa a un tema di attualità, raggiungere il riquadro "Notizie principali" e cliccare sull’icona a forma di stella che campeggia accanto al titolo della sezione: si aprirà una finestra in cui potrete cercare il sito da aggiungere tra i preferiti. Dopo aver selezionato la testata desiderata e aggiornato la pagina, le notizie provenienti dalle fonti scelte inizieranno ad apparire con maggiore frequenza nelle successive ricerche. Non dimenticatevi di sceglierci. Non dimenticate di selezionare Liberoquotidiano.it!