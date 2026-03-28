Roma, donna cade in un pozzo e resta bloccata a 15 metri di profondità: salvata dopo un'ora

Una donna di 40 anni è caduta in un pozzo mentre camminava con il marito nel parco della Pace in via di Monte Stallonara a Roma, vicino alla sede del consiglio regionale del Lazio. A quanto reso noto dai vigili del fuoco, il pozzo non era segnalato. Cadendo, la donna si sarebbe fermata a circa 15 metri di profondità agganciandosi a una trave che si trovava all'interno. Per fortuna, i pompieri sono riusciti a salvarla dopo circa un'ora di lavoro. La donna sarebbe ferita ma cosciente ed è stata subito trasportata in ospedale dai sanitari del 118.

L’allarme, dato dal marito della 40enne, è scattato alle 14.40, quando la sala operativa del comando dei vigili del fuoco di Roma ha inviato sul posto la squadra 11/A insieme al nucleo Saf, specializzato negli interventi speleo alpino fluviali. La donna sarebbe caduta nel pozzo per cause ancora da chiarire. Decisivo per il salvataggio il fatto che la signora si sia bloccata a 15 metri di profondità, senza cadere del tutto sul fondo. Solo così si sono evitate conseguenze potenzialmente ancora più gravi.