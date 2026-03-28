Libero logo
Santanchè
Iran
Azzurri
Referendum Giustizia

Roma, donna cade in un pozzo e resta bloccata a 15 metri di profondità: salvata dopo un'ora

di
Libero logo
sabato 28 marzo 2026
Roma, donna cade in un pozzo e resta bloccata a 15 metri di profondità: salvata dopo un'ora

1' di lettura

Una donna di 40 anni è caduta in un pozzo mentre camminava con il marito nel parco della Pace in via di Monte Stallonara a Roma, vicino alla sede del consiglio regionale del Lazio. A quanto reso noto dai vigili del fuoco, il pozzo non era segnalato. Cadendo, la donna si sarebbe fermata a circa 15 metri di profondità agganciandosi a una trave che si trovava all'interno. Per fortuna, i pompieri sono riusciti a salvarla dopo circa un'ora di lavoro. La donna sarebbe ferita ma cosciente ed è stata subito trasportata in ospedale dai sanitari del 118. 

L’allarme, dato dal marito della 40enne, è scattato alle 14.40, quando la sala operativa del comando dei vigili del fuoco di Roma ha inviato sul posto la squadra 11/A insieme al nucleo Saf, specializzato negli interventi speleo alpino fluviali. La donna sarebbe caduta nel pozzo per cause ancora da chiarire. Decisivo per il salvataggio il fatto che la signora si sia bloccata a 15 metri di profondità, senza cadere del tutto sul fondo. Solo così si sono evitate conseguenze potenzialmente ancora più gravi.

Messina, tre cacciatori morti in un boco: corpi crivellati da colpi di pistola, ipotesi choc

Terrificante scoperta nel Messinese: i corpi di tre uomini crivellati di colpi di pistola sono stati ritrovati nella zon...

Per consentire le operazioni dei vigili del fuoco, la zona del parco era stata messa in sicurezza. Presenti anche i sanitari del 118, pronti a prestare le prime cure una volta completato il recupero.

Verona, il 14enne Diego Baroni sparito da 10 giorni: una pista sconvolgente

Alle 6.45 di un lunedì d’inverno Diego Baroni è uscito di casa come ogni altro giorno per andare a s...
tag
roma

Al corteo di Roma Ilaria Salis dal corteo: "Svegliata nella mia stanza d'albergo, controllo senza spiegazioni"

La manifestazione No Kings, a Roma partito il corteo contro la guerra

A Roma Corteo a Roma, "governati da fascisti": insulti contro Meloni, ecco la manifestazione per la pace

ti potrebbero interessare

Leone XIV, due attiviste bloccano l'auto a Monaco: che fine fanno

Leone XIV, due attiviste bloccano l'auto a Monaco: che fine fanno

Redazione
Corteo a Roma, "governati da fascisti": insulti contro Meloni, ecco la manifestazione per la pace

Corteo a Roma, "governati da fascisti": insulti contro Meloni, ecco la manifestazione per la pace

Redazione
Ilaria Salis, il post col "vomito" e la foto con il poliziotto: è polemica

Ilaria Salis, il post col "vomito" e la foto con il poliziotto: è polemica

Delitto di Garlasco, la nuova ipotesi sul muretto di casa Poggi

Delitto di Garlasco, la nuova ipotesi sul muretto di casa Poggi

Redazione