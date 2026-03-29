Parma, quadri di Renoir, Cezanne e Matisse rubati a Villa Magnani: "Valgono milioni di euro"

Tre quadri di immenso valore artistico ed economico sono stati rubati dalla collezione della Fondazione Magnani Rocca, a Mamiano di Traversetolo, in provincia di Parma. Si tratta di "Les Poissons "di Pierre-Auguste Renoir, di "Odalisca sulla terrazza" di Matisse; e di "Natura morta con ciliegie" di Cezanne, tutti del valore di milioni di euro. Ne ha dato notizia il Tgr Emilia-Romagna. Secondo quanto riferito, i malviventi, che hanno agito nella notte tra il 22 e il 23 marzo, erano incappucciati.

I ladri sarebbero entrati nell'edificio che ospitava i tre capolavori forzando un portone. Intanto, i carabinieri di Parma insieme ai carabinieri del nucleo tutela patrimonio culturale sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'accaduto e risalire ai responsabili. A tal proposito sono stati acquisiti i filmati del sistema di videosorveglianza. Secondo la Fondazione, i ladri avrebbero agito in meno di tre minuti, anche perché i sistemi d'allarme, attivandosi, avrebbero costretto la banda alla fuga "senza portare a termine le condotte illecite anche grazie al prontissimo intervento della sicurezza interna, dei carabinieri e dell'Istituto di vigilanza ai quali vanno i più sinceri ringraziamenti per il coraggio e la tempestività".