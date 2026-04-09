Mamma e figlia avvelenate, clamorosa svolta: "Il marito e l'altra figlia sentiti per 10 ore"

Gianni Di Vita e sua figlia Alice, gli unici due sopravvissuti della famiglia, sono stati ascoltati per oltre 10 ore come persone informate sui fatti (senza avvocati) negli uffici della Questura di Campobasso. Le audizioni, iniziate alle 10 del mattino, si sono concluse in tarda serata.Le loro versioni sono risultate concordanti, ma non hanno convinto del tutto gli inquirenti. La procuratrice di Larino Elvira Antonelli e il capo della Mobile Marco Graziano li hanno interrogati, come riporta ilMessaggero, a lungo sui giorni precedenti la morte per avvelenamento da ricina della quindicenne Sara e della madre Antonella Ielsi, avvenuta tra il 27 e il 28 dicembre.

È particolarmente strano che due persone così direttamente coinvolte e informate sui fatti siano state tenute sotto interrogatorio per un tempo così prolungato (10 ore consecutive senza assistenza legale). Questo elemento sottolinea la complessità e la delicatezza dell’indagine.