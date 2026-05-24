Ricina, "la mente diabolica": clamorosi sviluppi a Pietracatella

Ci sarebbe una "mente diabolica" dietro alla tragedia di Pietracatella. E non farebbe parte della famiglia Di Vita. Nuova svolta nel giallo dell'avvelenamento da ricina che ha sconvolto il paesino del Molise e l'Italia.

Durante una cena di Natale sono morte per intossicazione Antonella Di Ielsi e la figlia Sara Di Vita. All'avvelenamento sono scampati il marito e padre Gianni Di Vita e la figlia maggiore Alice. Per settimane i due sopravvissuti e gli altri componenti del nucleo familiare allargato, compresa la cugina che li ha ospitati dopo il dramma, sono stati messi sotto torchio, ascoltati, interrogati, ri-convocati. Sono stati analizzati i loro rapporti, il contenuto delle chat di smartphone e pc, nel tentativo di ricostruire rapporti e potenziali motivi di odio personale che potrebbero aver spinto qualcuno a uccidere.