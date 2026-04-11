Nicole Minetti, la nota dei legali dopo la grazia concessa dal Quirinale

La grazia concessa dalla Presidenza della Repubblica a Nicole Minetti è fondata su "straordinari profili umanitari" connessi alla "tutela della salute" e alla condizione di "particolare vulnerabilità di un minore" rispetto al quale si chiede il "massimo" e "dovuto riserbo". Così in una nota gli avvocati Emanuele Fisicaro e Antonella Calcaterra, legali dell'ex igienista dentale e consigliera regionale della Lombardia, condannata in via definitiva a 1 anno e un mese per peculato e a 2 anni e 10 mesi per induzione alla prostituzione nell'ambito del processo 'Ruby bis'. I difensori di Minetti annunciano di riservarsi "ogni opportuna iniziativa nelle sedi competenti" qualora la "risonanza mediatica" della vicenda violasse la "dignità, la riservatezza e la serenità della vita familiare della dottoressa Minetti" e quella del "minore".

Nel comunicato Fisicaro e Calcaterra definiscono il provvedimento di grazia emesso dal Quirinale come "nel pieno solco dell'istituto costituzionale della clemenza individuale" fondato su tutta una serie di "presupposti" fra cui la "necessità" di "assicurare continuità di cura e stabilità familiare" evitando che la pena potesse avere "effetti indiretti sproporzionati su soggetti terzi", la "distanza temporale" dai fatti per cui Minetti è stata condannata con "conseguente verifica dell’attualità della funzione rieducativa della pena" da scontare e infine la "responsabilizzazione personale" e il "reinserimento sociale maturati nel tempo" dall'ex politica del Popolo delle Libertà.