Libero logo
Sangue a Modena
Andrea Sempio
Jannik Sinner
Iran

Nicole Minetti, cosa sparisce sul Fatto quotidiano: la figuraccia di Travaglio

domenica 24 maggio 2026
Nicole Minetti, cosa sparisce sul Fatto quotidiano: la figuraccia di Travaglio

1' di lettura

Tu chiamale, se vuoi, amnesie. Il Fatto Quotidiano pensava di aver fatto lo scoop dell’anno: Nicole Minetti, simbolo dello scandalo delle olgettine di berlusconiana memoria, graziata dal Presidente della Repubblica. Una decisione, secondo la redazione di Travaglio, viziata da menzogne e irregolarità.

E invece no: tra accuse a dir poco fantasiose nei confronti del ministro della Giustizia Carlo Nordio e notizie provenienti dall’Uruguay sull’adozione del figlio della ex consigliera regionale, tutto è finito nel nulla. A confermarlo è stata la Procura generale, derubricando il polverone a nulla di rilevante. Dopo giorni in cui il nome della showgirl era tornato d’attualità su tutti i giornali, il caso si è sciolto come neve al sole. E Minetti, tramite i suoi legali, ha annunciato fior fiore di querele verso chi ha tirato lei e il figlio malato per la giacchetta. A chiudere la vicenda è stato venerdì il Guardasigilli: intervistato dal direttore del Tg1, Nordio ha chiarito come «adesso sono state fatti ulteriori accertamenti, ma non è emerso nulla di nuovo». Guarda un po’, dopo fiumi di parole, su questo neanche una riga sul Fatto...

tag
nicole minetti
fatto quotidiano
marco travaglio

Caos su Garlasco Otto e Mezzo, rissa Freccero-Travaglio: "Tienilo presente", "Manica di cazzari"

Il teorema Si sgonfia pure lo "scoop" del Fatto sui giudici spiati

Grace rompe il silenzio Nicole Minetti, la massaggiatrice uruguagia demolisce il "Fatto Quotidiano": "Nemmeno gli assassini"

ti potrebbero interessare

L'aria che tira, Friedman spiana Conte: "Il ridicolo Superbonus, tutta colpa sua"

L'aria che tira, Friedman spiana Conte: "Il ridicolo Superbonus, tutta colpa sua"

Reinhold Messner: "Ho dato tutto in eredità ai miei figli, sono pentito", scoppia la rissa

Reinhold Messner: "Ho dato tutto in eredità ai miei figli, sono pentito", scoppia la rissa

Carlo Petrini, addio al guru del "cibo giusto" amico di premier, re e Papi

Carlo Petrini, addio al guru del "cibo giusto" amico di premier, re e Papi

Artem Tkachuk, "vi compro tutti coi miei soldi": la star di Mare Fuori insulta i poliziotti

Artem Tkachuk, "vi compro tutti coi miei soldi": la star di Mare Fuori insulta i poliziotti