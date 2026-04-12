Massa, aggredito e ammazzato davanti al figlio 11enne

Aggredito e ammazzato, davanti agli occhi del figlio di solo 11 anni. Una tragedia atroce, quella che si è consumata a Massa nella notte tra sabato 11 e domenica 12 aprile. A perdere la vita è stato Giacomo Bongiorni, 47 anni, residente in città, rimasto coinvolto in un episodio di violenza avvenuto intorno all’una in piazza Felice Palma, nel cuore del centro storico e a pochi passi dal municipio. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si trovava in compagnia di familiari e amici quando la situazione è degenerata.

All’origine dell’aggressione ci sarebbe un richiamo rivolto ad alcuni giovani, invitati a smettere di lanciare bicchieri contro una vetrina. Un gesto che avrebbe scatenato la reazione del gruppo: almeno quattro o cinque persone lo avrebbero accerchiato, fino a farlo cadere a terra. Nell’impatto Bongiorni avrebbe battuto violentemente la testa, andando poi in arresto cardiaco.

Gli aggressori si sono dileguati subito dopo. Sul posto è intervenuto il personale del 118, ma i tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili. L’uomo lascia il figlio e la compagna. I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica e identificare i responsabili. L’episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza nel centro cittadino, già al centro di polemiche dopo una recente rissa tra gruppi di giovani.