Bisceglie, spari in discoteca: ucciso davanti a tutti, chi è la vittima

Una esecuzione vera e propria, in discoteca, tra decine di clienti terrorizzati. Ferito da colpi d'arma da fuoco nel locale Divine Club di Bisceglie, è morto in ospedale poco dopo essere trasportato nel pronto soccorso della cittadina in provincia di Bat.

La vittima è un uomo di 43 anni, originario di Bari, noto alle forze dell'ordine. È successo questa notte poco prima delle 4. Secondo i primi risultati degli accertamenti investigativi condotti dai carabinieri di Trani, all'azione avrebbero preso parte presumibilmente alcune persone, di cui due armate di pistola. Sono intervenuti i militari dell'Arma del Nucleo Investigativo e della tenenza di Bisceglie insieme al personale della sezione scientifica dei carabinieri per i rilievi tecnici. Sono in corso le acquisizioni delle registrazioni dei sistemi di videosorveglianza.

Il 43enne ucciso è Filippo Scavo. Secondo le prime indagini condotte dai carabinieri, all'azione avrebbero preso parte alcune persone, delle quali due armate di pistola. Al momento della sparatoria nella discoteca molte persone sono fuggite per la paura, nel tentativo di mettersi al riparo.