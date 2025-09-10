Libero logo
Nichi Vendola sta con Putin? "Mosca provocata dalla Nato"

di Andrea Tempestinimercoledì 10 settembre 2025
Guarda un po', spunta un Nichi Vendola putiniano? Monta la polemica online per il video dell'intervento del presidente di Sinistra Italiana e novello candidato con Avs alle regionali in Puglia. Il contesto è quello della Festa dell'Unità a Bisceglie, la sua regione.

Ed ecco che l'ex governatore Vendola si spende in una riflessione sul conflitto in Ucraina, affermando: "Fino all’anno prima hanno fatto delle manovre Nato ultra provocatorie, oltre al fatto che Volodymyr Zelensky aveva messo fuori legge la lingua russa, provocando una reazione di dolore nelle minoranze russofobe soprattutto nel Donbass", evidente anche l'errore nell'utilizzo della parola "russofobe", Vendola con discreta approssimazione intendeva "russofone".

Insomma, parole che in una certa misura, piuttosto sostanziale, schierano Vendola ben lontano da Kiev e da Zelensky. Parole che come detto hanno fatto montare la polemica, così come lo sfondone ha innescato diversi commenti di dileggio. Tra questi ultimi quello di Carlo Calenda, leader di Azione, il quale rilanciando le immagini dell'intervento di Vendola su Facebook ha chiosato: "Le minoranze russofobe... Quando i comunisti difendevano l'intervento sovietico in Ungheria nel '56 erano più creativi e meno ignoranti dI Nichi Vendola". Calenda, al solito, picchia duro...

