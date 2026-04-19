Pavia, atti osceni sul treno davanti alla studentessa: una scena agghiacciante

Brutta, bruttissima avventura per una studentessa di 28 anni a bordo di un treno regionale in Lombardia. Un vero e proprio incubo a tinte hard: un uomo, seduto proprio di fronte alla ragazza, è stato sorpreso a compiere gesti di autoerotismo a bordo del convoglio.

Secondo le ricostruzioni dei carabinieri del Comando provinciale di Pavia, la giovane ha improvvisamente notato che il passeggero seduto di fronte a lei era intento a compiere atti osceni. A quel punto la 28enne si è alzata di scatto e ha iniziato a urlare, richiamando immediatamente l'attenzione dei presenti.

Le grida hanno allertato il capotreno, il quale è arrivato subito sul posto. Compresa la dinamica, il controllore ha contattato il 112 per richiede l'intervento immediato delle forze dell'ordine alla prima fermata utile. All'arrivo del treno alla stazione ferroviaria di Lomello, in provincia di Pavia, ad attendere il convoglio c'era una pattuglia.

I militari, raccolta la testimonianza della studentessa e del personale ferroviario, hanno bloccato e identificato l'uomo. Al termine degli accertamenti di rito, è stato denunciato in stato di libertà con l'accusa di atti osceni in luogo pubblico. Gli inquirenti hanno proceduto all'acquisizione delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza del treno, che sono state fondamentali per cristallizzare l'esatta dinamica dell'accaduto.