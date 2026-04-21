Firenze, si arrampica sulla fontana del Nettuno: danni per 5mila €

Si arrampica sulla Fontana del Nettuno a Firenze e provoca danni per 5mila euro: denunciata una 28enne straniera, che ha finito per danneggiare il monumento per via di una sfida prematrimoniale. Una volta individuata dalla polizia, la donna è stata fatta uscire subito dalla fontana. Il fatto, successo sabato scorso, è costato alla giovane una denuncia per deturpamento di bene artistico-architettonico. Con il suo comportamento, infatti, ha provocato dei "piccoli ma significativi danneggiamenti" all'opera risalente al '500 e attribuita a Bartolomeo Ammannati.
Stando a quanto ricostruito, pare che la 28enne si fosse arrampicata sulla statua con l'intenzione di toccarne le parti intime per una sorta di sfida prima del matrimonio. Dunque, è entrata nella fontana del Nettuno scavalcando sia l'inferriata che il bordo della vasca e, per non entrare in acqua, si è arrampicata direttamente sulle zampe del cavallo che trasporta la conchiglia.
Macché vernice cancellabile, i danni di Ultima Generazione li pagiamo ancora adessoL'avevamo detto subito (e lo ribadiamo, a maggior ragione, adesso): lottare per un mondo più pulito imbrattan...
Una bravata, questa, che ha avuto delle conseguenze, come confermato dagli specialisti della Fabbrica di Palazzo Vecchio, che hanno svolto un sopralluogo per verificare quanto fosse stata danneggiata l'opera. Dalla verifica sono emersi "piccoli ma significativi danneggiamenti sia alle zampe dei cavalli su cui aveva camminato la giovane, sia ad un fregio al quale si era aggrappata per non scivolare".