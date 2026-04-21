Firenze, si arrampica sulla fontana del Nettuno: danni per 5mila €

Si arrampica sulla Fontana del Nettuno a Firenze e provoca danni per 5mila euro: denunciata una 28enne straniera, che ha finito per danneggiare il monumento per via di una sfida prematrimoniale. Una volta individuata dalla polizia, la donna è stata fatta uscire subito dalla fontana. Il fatto, successo sabato scorso, è costato alla giovane una denuncia per deturpamento di bene artistico-architettonico. Con il suo comportamento, infatti, ha provocato dei "piccoli ma significativi danneggiamenti" all'opera risalente al '500 e attribuita a Bartolomeo Ammannati.

Stando a quanto ricostruito, pare che la 28enne si fosse arrampicata sulla statua con l'intenzione di toccarne le parti intime per una sorta di sfida prima del matrimonio. Dunque, è entrata nella fontana del Nettuno scavalcando sia l'inferriata che il bordo della vasca e, per non entrare in acqua, si è arrampicata direttamente sulle zampe del cavallo che trasporta la conchiglia.