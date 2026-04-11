Multe record, 1,77 miliardi in un anno: i comuni fanno bingo

Mentre stai lì, in macchina, che fai il giro dell’isolato per cercare parcheggio (niente, oramai è più facile trovare porcini a gennaio ai giardinetti pubblici), neanche ci fai caso: va così da anni, la tendenza è stabilizzata, ti ci sei (a malincuore) abituato. Lo sai, te ne accorgi benissimo quando fai i conti alla fine dell’anno: se c’è una categoria vessata, tormentata, tartassata è quella degli automobilisti. Ma sul momento non ci pensi, vuoi-che-capiti-proprio-a-me? Be’, per la legge dei grandi numeri, considerando che solo nel 2025, sul fronte multe stradali, le amministrazioni comunali sono riuscite a incamerare la cifra record di 1,77 miliardi di euro, che statisticamente fa su per giù 30 euro a testa ipotizzando che tocchi a tutti i quasi 59 milioni di italiani presenti in questo Paese, patentati o meno, sì: qui nessuno è escluso.

Con un’aggravante, ogni passaggio di stagione va sempre peggio (e infatti, spoiler, è stato così anche l’anno passato): verbali, contestazioni e sanzioni sono aumentate, dal 2022 a ora del 23% ché proprio una buona notizia non è. Mettici l’inflazione, la spesa al super più cara, il costo della benzina che di questi tempi mica è uno scherzo e il quadro si chiude da solo. Tre anni fa abbiamo pagato, tra ztl e autovelox, 1,4 miliardi di euro, adesso sborsiamo 300 milioni in più. Fa piacere a nessuno.