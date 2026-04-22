Pamela Genini, il video inchioda l'uomo che ha decapitato il cadavere

Pamela Genini, la 29enne di Strozza (Bergamo) brutalmente uccisa il 15 ottobre 2025 a Milano dal compagno Gianluca Soncin con decine di coltellate, non ha trovato pace nemmeno nella morte. Lo scorso 23 marzo, durante il trasferimento del feretro dal loculo provvisorio alla cappella di famiglia nel cimitero di Strozza, gli operai delle onoranze funebri hanno fatto una scoperta agghiacciante: la bara era stata manomessa.
Viti allentate, silicone fresco sui bordi e il cofano non perfettamente allineato hanno subito destato sospetti. Aperto il feretro, il corpo della giovane è stato trovato decapitato. La testa era stata asportata con un taglio netto e portata via, in un atto di vilipendio di cadavere che ha sconvolto l’Italia intera.
Pamela Genini, aperta la bara e decapitato il cadavere: orrore a BergamoCome un film horror. Qualcuno ha aperto la bara di Pamela Genini, la modella di 29 anni assassinata a Milano lo scorso 1...
Le indagini della Procura di Bergamo, avviate contro ignoti per vilipendio di cadavere e furto, procedono nel massimo riserbo. I carabinieri stanno analizzando i filmati delle telecamere di sorveglianza del cimitero e delle zone limitrofe, alla ricerca di elementi utili. Si ipotizza che l’azione sia stata compiuta da più persone, data la complessità dell’operazione in un colombario a muro.Nella puntata di oggi di “Dentro la notizia” su Canale 5, condotta da Gianluigi Nuzzi, è emerso un nuovo sviluppo: gli inquirenti starebbero esaminando un video che ritrae un uomo, in orario notturno, nei pressi del cimitero di Strozza. Il soggetto è ritenuto potenzialmente coinvolto nella profanazione. Si tratterebbe del primo sospettato concreto in un’inchiesta che finora procedeva senza nomi. La famiglia di Pamela, ancora straziata dal femminicidio, vive ora un nuovo incubo: ritrovare la testa della giovane per darle finalmente una degna sepoltura e comprendere le motivazioni di un gesto tanto aberrante.