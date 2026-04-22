Pamela Genini, il video inchioda l'uomo che ha decapitato il cadavere

Pamela Genini, la 29enne di Strozza (Bergamo) brutalmente uccisa il 15 ottobre 2025 a Milano dal compagno Gianluca Soncin con decine di coltellate, non ha trovato pace nemmeno nella morte. Lo scorso 23 marzo, durante il trasferimento del feretro dal loculo provvisorio alla cappella di famiglia nel cimitero di Strozza, gli operai delle onoranze funebri hanno fatto una scoperta agghiacciante: la bara era stata manomessa.

Viti allentate, silicone fresco sui bordi e il cofano non perfettamente allineato hanno subito destato sospetti. Aperto il feretro, il corpo della giovane è stato trovato decapitato. La testa era stata asportata con un taglio netto e portata via, in un atto di vilipendio di cadavere che ha sconvolto l’Italia intera.