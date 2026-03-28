Pamela Genini, la famiglia minacciata: cosa c'è dietro l'orrore della testa mozzata

Non c’è pace nemmeno dopo la morte per Pamela Genini, la 29enne della Valle Imagna uccisa lo scorso ottobre dall’ex compagno Gianluca Soncin con 30 coltellate nel suo appartamento di Milano.Durante le operazioni di spostamento del feretro dal loculo provvisorio alla tomba di famiglia nel cimitero di Strozza, i necrofori hanno fatto una scoperta macabra: la bara era stata forzata e il cadavere della giovane era stato profanato.

La testa di Pamela è stata asportata e rubata.I profanatori hanno agito con una precisione quasi chirurgica. Hanno rimosso le viti originali della bara (un blocco di legno e zinco pesante oltre un quintale), sostituito il mastice con del silicone ancora fresco, tagliato la lastra di zinco, decapitato il corpo e poi richiuso tutto con estrema cura, ricollocando persino i fiori e il pannellino interno per non far sospettare nulla.