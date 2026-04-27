Pietracatella, "avvelenate in momenti diversi": il sospetto che ribalta tutto

Non è esclusa l'ipotesi che l'esposizione alla ricina, risultata fatale per Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, morte avvelenate a Pietracatella (Campobasso), possa essere avvenuto anche in momenti diversi e non necessariamente in un unico episodio. Sarebbe questa, secondo quanto riporta LaPresse, una ulteriore ipotesi investigativa che amplia il perimetro delle verifiche e delle ricostruzioni. Oggi, in Questura a Campobasso, riprendono anche le audizioni di persone informate dei fatti nell'inchiesta.

Gli investigatori della Squadra Mobile stanno infatti ascoltando amici, parenti e conoscenti della famiglia per ricostruire con maggiore precisione non solo i pasti consumati tra il 23 e il 24 dicembre, ma anche quanto avvenuto nei giorni successivi, compreso il giorno di Natale e le ore immediatamente precedenti ai ricoveri. Non escluso inoltre che il padre e marito delle vittime, Gianni Di Vita, possa essere ascoltato nuovamente proprio in questa settimana.