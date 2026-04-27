Caso Rocchi, l'assessore di Manfredi attacca l'Inter con questa immagine: è bufera

Nessuno dell'Inter è indagato, eppure c'è chi fa ironia sull'inchiesta arbitri. È il caso di Edoardo Cosenza, assessore e numero due di Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli sostenuto da Pd e M5s. Sul suo profilo Facebook, Cosenza condivide una foto in cui due carabinieri arrestano un bimbo con la maglietta dell'Inter e intento a restituire lo scudetto a un altro bimbo del Napoli che invece se la ride. Un chiaro riferimento a quanto sta accadendo in queste ore. Ossia la bufera giudiziaria che investe il vertice del sistema arbitrale. Gianluca Rocchi, designatore di Serie A e Serie B, ha ricevuto un avviso a comparire dalla Procura di Milano nell’ambito di un’indagine per frode sportiva in concorso, con il sospetto di favori all’Inter. Eppure gli indagati appartengono esclusivamente all’ambito arbitrale. Meglio dunque che Cosenza non faccia ironia, visto anche il polverone creato dall'immagine.