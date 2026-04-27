Trump e l'attentato, come e perché la sinistra ha iniziato a odiare Donald

Donald Trump, sin dai suoi primi passi in politica, ha catalizzato in maniera esponenziale e paradigmatica l’odio e il risentimento dei benpensanti e della sinistra progressista. La quale ultima, quando non riesce a ricondurre alle proprie categorie mentali l’emergere di nuovi protagonisti con nuove idee, prima tende a sottovalutarli, a considerarli un incidente di percorso, dei fenomeni folkloristici destinati a durare l’alba di un mattino. E poi, quando il loro successo si mostra tutt’altro che temporaneo, prova a fermarli delegittimandoli in una critica che è etica, anzi moralistica, ed estetica al tempo stesso, ma giammai politica, cioè mai volta a capire le ragioni ultime del loro successo. Il fatto è che Trump non solo se ne è fregato di certe critiche e nulla ha fatto per accreditarsi e rendersi «presentabile», ma anzi le ha cercate e provocate con i suoi comportamenti «esagerati» per farne un punto di forza.

Questa tecnica, appresa probabilmente in anni e anni di vita lavorativa, in cui Trump aveva fatto di sé stesso un brand nel mondo degli affari, con strategie di comunicazione e marketing tese a raggiungere, fidelizzare e, perché no?