Liliana Segre, il figlio Belli Paci: "Valuterò se rifare la tessera dell'Anpi"

"Sono un vecchio socialista, ma valuterò se rifare la tessera dell’Anpi, dove ero entrato nel 2016, quando era presidente Roberto Cenati, che aveva un modello inclusivo, plurale e grande cura per far considerare il 25 Aprile una festa di tutti, oltre che una grande attenzione ai temi dell’antisemitismo e per tenere dentro la comunità ebraica".

Luciano Belli Paci, avvocato, figlio della senatrice a vita Liliana Segre, intervistato da Repubblica mostra la sua amarezza dopo il corteo di sabato, al quale aveva tentato di partecipare con l’associazione 'Sinistra per Israele', di cui è uno dei fondatori e dirigenti.