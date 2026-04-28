Piatrecatella, "due flebo in casa per Antonella e Sara": caso-ricina, il dettaglio inquietante

La mamma di Laura Di Vita, moglie di Gianni e madre di Antonella e Sara (le due donne morte per ricina dopo Natale), è stata ascoltata per circa tre ore in Questura a Campobasso. Uscendo, la signora Maria, circa 70 anni, ha risposto brevemente ai giornalisti: ha detto che si è trattato di «un fatto accidentale», di non sapere come la ricina sia finita in casa del nipote e che la figlia Laura è "molto serena".

Le indagini della Mobile di Campobasso, guidata da Marco Graziano, procedono serrate e si concentrano ormai sulla pista del duplice omicidio, con l’ipotesi di premeditazione. Il veleno è stato trovato solo nei corpi di Antonella e Sara, non in quello di Gianni. La ricina, estremamente volatile, suggerisce che chi l’ha maneggiata sapesse della sua rapida degradazione.Gli inquirenti sospettano che la sostanza sia stata ingerita la sera del 23 dicembre durante una cena in famiglia (presenti Gianni, Antonella e Sara, mentre la primogenita Alice era fuori con amici).