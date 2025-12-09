Autostrade, la truffa del pedaggio: come ti svuotano il conto

Attenti all'ultima truffa che "corre" in autostrada. Da qualche giorno impazza una nuova frode digitale capace di svuotare il conto corrente in pochi minuti: è quella del cosiddetto “pedaggio fantasma”. Un raggiro che viaggia via sms e che sfrutta il nome di Autostrade per l’Italia per carpire dati personali e bancari.

Il messaggio arriva sul telefono e recita: "Autostrade per l’Italia, risulta un pedaggio non pagato". Nel testo si invita a saldare subito la somma cliccando su un link. È proprio quel passaggio a far scattare la trappola: il collegamento rimanda a una pagina falsa che copia in modo quasi perfetto il sito ufficiale di Autostrade, dove vengono richiesti nome, cognome e dati della carta di credito.

Una volta inserite le informazioni e confermato il pagamento, i truffatori ottengono accesso immediato ai dati sensibili della vittima, utilizzabili per operazioni fraudolente o da rivendere online. Il meccanismo è quello tipico del phishing: creare urgenza e paura di una sanzione per spingere l’utente ad agire senza verifiche. Il risultato? Conto corrente svuotato in pochi minuti...