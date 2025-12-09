Autostrade, la truffa del pedaggio: come ti svuotano il conto

Attenti all'ultima truffa che "corre" in autostrada. Da qualche giorno impazza una nuova frode digitale capace di svuotare il conto corrente in pochi minuti: è quella del cosiddetto “pedaggio fantasma”. Un raggiro che viaggia via sms e che sfrutta il nome di Autostrade per l’Italia per carpire dati personali e bancari.
Il messaggio arriva sul telefono e recita: "Autostrade per l’Italia, risulta un pedaggio non pagato". Nel testo si invita a saldare subito la somma cliccando su un link. È proprio quel passaggio a far scattare la trappola: il collegamento rimanda a una pagina falsa che copia in modo quasi perfetto il sito ufficiale di Autostrade, dove vengono richiesti nome, cognome e dati della carta di credito.
Una volta inserite le informazioni e confermato il pagamento, i truffatori ottengono accesso immediato ai dati sensibili della vittima, utilizzabili per operazioni fraudolente o da rivendere online. Il meccanismo è quello tipico del phishing: creare urgenza e paura di una sanzione per spingere l’utente ad agire senza verifiche. Il risultato? Conto corrente svuotato in pochi minuti...
Siamo infatti di fronte a una truffa informatica sempre più raffinata, in cui grafica, loghi e testi risultano quasi indistinguibili dagli originali. "In questo tipo di tentativi di truffa, le persone sono portate a credere di aver ricevuto comunicazioni ufficiali da mittenti come Autostrade per l’Italia. Si tratta invece di pagine e/o messaggi fraudolenti che hanno l’obiettivo di sottrarre informazioni personali (per esempio i dati delle carte di credito) o richiedere somme di denaro con vari pretesti, ad esempio invitando i clienti a saldare presunti mancati pagamenti del pedaggio", ha spiegato Autostrade per l'Italia in una nota ufficiale.
La società ricorda che non invia mai solleciti urgenti via SMS: eventuali mancati pedaggi possono essere saldati entro 15 giorni senza costi aggiuntivi e con indicazione chiara delle scadenze. Le comunicazioni ufficiali arrivano solo da indirizzi certificati e i pagamenti online sono possibili esclusivamente tramite i canali indicati sul sito autostrade.it. Autostrade per l’Italia, infine, sottolinea infine che non chiede mai dati sensibili, password o numeri di carte di credito tramite SMS, e-mail o app di messaggistica. Ergo, non rispondete mai a quel tipo di messaggi...