Libero logo
Dossieraggio
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Autostrade, la truffa del pedaggio: come ti svuotano il conto

martedì 9 dicembre 2025
Autostrade, la truffa del pedaggio: come ti svuotano il conto

2' di lettura

Attenti all'ultima truffa che "corre" in autostrada. Da qualche giorno impazza una nuova frode digitale capace di svuotare il conto corrente in pochi minuti: è quella del cosiddetto “pedaggio fantasma”. Un raggiro che viaggia via sms e che sfrutta il nome di Autostrade per l’Italia per carpire dati personali e bancari.

Il messaggio arriva sul telefono e recita: "Autostrade per l’Italia, risulta un pedaggio non pagato". Nel testo si invita a saldare subito la somma cliccando su un link. È proprio quel passaggio a far scattare la trappola: il collegamento rimanda a una pagina falsa che copia in modo quasi perfetto il sito ufficiale di Autostrade, dove vengono richiesti nome, cognome e dati della carta di credito.

Una volta inserite le informazioni e confermato il pagamento, i truffatori ottengono accesso immediato ai dati sensibili della vittima, utilizzabili per operazioni fraudolente o da rivendere online. Il meccanismo è quello tipico del phishing: creare urgenza e paura di una sanzione per spingere l’utente ad agire senza verifiche. Il risultato? Conto corrente svuotato in pochi minuti...

Superbonus, l'ultima truffa che travolge Conte: la scoperta della GdF

Acquisizione illecita di crediti d'imposta da parte di un'impresa lametina attiva nel settore edilizio: a scopri...

Siamo infatti di fronte a una truffa informatica sempre più raffinata, in cui grafica, loghi e testi risultano quasi indistinguibili dagli originali. "In questo tipo di tentativi di truffa, le persone sono portate a credere di aver ricevuto comunicazioni ufficiali da mittenti come Autostrade per l’Italia. Si tratta invece di pagine e/o messaggi fraudolenti che hanno l’obiettivo di sottrarre informazioni personali (per esempio i dati delle carte di credito) o richiedere somme di denaro con vari pretesti, ad esempio invitando i clienti a saldare presunti mancati pagamenti del pedaggio", ha spiegato Autostrade per l'Italia in una nota ufficiale.

Roma, truffa clamorosa: i lingotti e il prete, due fratelli rovinati

Villa di lusso, contanti in nero, un intermediario distinto e persino un sacerdote in tonaca come garante morale. Parole...

La società ricorda che non invia mai solleciti urgenti via SMS: eventuali mancati pedaggi possono essere saldati entro 15 giorni senza costi aggiuntivi e con indicazione chiara delle scadenze. Le comunicazioni ufficiali arrivano solo da indirizzi certificati e i pagamenti online sono possibili esclusivamente tramite i canali indicati sul sito autostrade.it. Autostrade per l’Italia, infine, sottolinea infine che non chiede mai dati sensibili, password o numeri di carte di credito tramite SMS, e-mail o app di messaggistica. Ergo, non rispondete mai a quel tipo di messaggi...

tag
autostrade
pedaggio fantasma
truffa

Roba da matti Roma, truffa clamorosa: i lingotti e il prete, due fratelli rovinati

La soddisfazione di Salvini Autostrade, dal 2026 rimborsi dei pedaggi se c'è traffico: ecco come funzionano

Nel Regno Unito Regno Unito, truffò migliaia di persone per oltre 5 miliardi in Bitcoin: arrestata la "cryptoqueen" cinese

ti potrebbero interessare

Garlasco, "la nostra rovina": l'intercettazione che può scagionare Alberto Stasi

Garlasco, "la nostra rovina": l'intercettazione che può scagionare Alberto Stasi

Redazione
Famiglia nel bosco, tam-tam impazzito: stanno per lasciare l'Italia?

Famiglia nel bosco, tam-tam impazzito: stanno per lasciare l'Italia?

Redazione
Roma, 23enne stuprata da 3 africani all'uscita delle metro

Roma, 23enne stuprata da 3 africani all'uscita delle metro

Redazione
Andrea Sempio, mossa a sorpresa: offensiva in tv del suo team

Andrea Sempio, mossa a sorpresa: offensiva in tv del suo team

Redazione