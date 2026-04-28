Pietracatella, "summit al centro Antiveleni": il cerchio si chiude?

Sin indaga ancora sul giallo di Pietracatella, dopo la morte di Antonella Di Ielsi, 50 anni, e la figlia 15enne Sara Di Vita. Le due donne sono risultate positive alla ricina. Una scoperta fatta dal Centro antiveleni di Pavia. Proprio lì - riporta l'Ansa - sarebbe arrivata nella mattinata di martedì 28 aprile la procuratrice di Larino, Elvira Antonelli. Stando a quanto si apprende da fonti del palazzo di giustizia molisano, l'incontro al Centro antiveleni sarebbe legato al conferimento di ulteriori incarichi agli esperti per il caso.
La 'firma del ricino' è stata individuata nei campioni ematici delle due donne, come emerge dalla relazione scientifica, ma non nel contenuto gastrico né negli alimenti analizzati. Un dato che, secondo la relazione del Centro antiveleni Maugeri di Pavia, non esclude l'ingestione ma rende più complessa la ricostruzione della dinamica, anche in considerazione della natura altamente degradabile della sostanza, che può non essere più rilevabile a distanza di tempo.
Pietracatella, "cosa è emerso dalle analisi": c'è un colpo di scena?Nei campioni biologici delle due vittime del caso di Pietracatella - Antonella Di Ielsi, 50 anni, e Sara Di Vita, la fig...
L'ultima ipotesi è che l'esposizione alla ricina possa essere avvenuta in momenti diversi e non in un unico episodio. Gli uomini della Squadra Mobile stanno per questo ascoltando amici, parenti e conoscenti della famiglia per ricostruire non solo i pasti consumati tra il 23 e il 24 dicembre, ma anche quanto avvenuto nei giorni successivi, compreso il giorno di Natale e le ore precedenti ai ricoveri. Non si esclude che in settimana possa essere nuovamente sentito anche il padre e marito delle vittime, Gianni Di Vita.