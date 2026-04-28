Pietracatella, "summit al centro Antiveleni": il cerchio si chiude?

Sin indaga ancora sul giallo di Pietracatella , dopo la morte di Antonella Di Ielsi , 50 anni, e la figlia 15enne Sara Di Vita . Le due donne sono risultate positive alla ricina . Una scoperta fatta dal Centro antiveleni di Pavia. Proprio lì - riporta l'Ansa - sarebbe arrivata nella mattinata di martedì 28 aprile la procuratrice di Larino, Elvira Antonelli . Stando a quanto si apprende da fonti del palazzo di giustizia molisano, l'incontro al Centro antiveleni sarebbe legato al conferimento di ulteriori incarichi agli esperti per il caso.

L'ultima ipotesi è che l'esposizione alla ricina possa essere avvenuta in momenti diversi e non in un unico episodio. Gli uomini della Squadra Mobile stanno per questo ascoltando amici, parenti e conoscenti della famiglia per ricostruire non solo i pasti consumati tra il 23 e il 24 dicembre, ma anche quanto avvenuto nei giorni successivi, compreso il giorno di Natale e le ore precedenti ai ricoveri. Non si esclude che in settimana possa essere nuovamente sentito anche il padre e marito delle vittime, Gianni Di Vita.