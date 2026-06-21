Guardia di Finanza, 252 anni al servizio dell’Italia: un baluardo di legalità, sicurezza e fedeltà allo Stato

Oggi l’Italia celebra con orgoglio il 252° anniversario della Guardia di Finanza, una delle istituzioni più prestigiose, autorevoli e rappresentative della Repubblica. Da oltre due secoli e mezzo, le Fiamme Gialle costituiscono un punto di riferimento fondamentale per la tutela della legalità, della sicurezza economica e della giustizia, incarnando ogni giorno i più alti valori dello Stato italiano.

Fondata nel 1774, la Guardia di Finanza ha attraversato la storia del nostro Paese con disciplina, coraggio e spirito di servizio, affrontando le sfide di ogni epoca e confermandosi una delle colonne portanti del sistema di sicurezza nazionale. Una realtà che, nel corso degli anni, ha saputo evolversi mantenendo intatti i principi di onore, lealtà, sacrificio e dedizione che ne caratterizzano l’identità.

Le donne e gli uomini del Corpo operano quotidianamente per difendere l’economia legale, contrastare l’evasione fiscale, le frodi, il riciclaggio di denaro, la corruzione, i traffici illeciti e ogni forma di criminalità economica e finanziaria. Un lavoro spesso silenzioso ma indispensabile, che contribuisce a garantire equità, sviluppo, sicurezza e fiducia nelle istituzioni.

La Guardia di Finanza non è soltanto una forza di polizia economico-finanziaria. È un presidio insostituibile di legalità e sicurezza, una delle più importanti espressioni dello Stato al servizio dei cittadini. Il suo operato rappresenta un valore aggiunto fondamentale per l’Italia, riconosciuto e apprezzato sia a livello nazionale che internazionale.

Un ringraziamento speciale va agli uomini e alle donne dei Baschi Verdi, degli ATPI (Antiterrorismo e Pronto Impiego), dei reparti aeronavali, dello SCICO (Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata) e dei GICO (Gruppi Investigazione Criminalità Organizzata), reparti d’eccellenza della Guardia di Finanza impegnati quotidianamente in prima linea nel contrasto alle mafie, alla criminalità organizzata, al riciclaggio internazionale, ai traffici illeciti e a tutte quelle minacce che mettono a rischio la sicurezza e la stabilità del nostro Paese.

Un pensiero di profonda gratitudine va inoltre ai militari impegnati nei servizi di tutela e protezione delle personalità dello Stato e a tutti coloro che operano ogni giorno nelle città, nelle piazze, nei porti, negli aeroporti e lungo tutto il territorio nazionale, garantendo sicurezza, controllo del territorio e vicinanza ai cittadini.

Un grazie profondo e sentito va al Comandante Generale della Guardia di Finanza e a tutti i militari del Corpo, donne e uomini che ogni giorno indossano con orgoglio l’uniforme delle Fiamme Gialle e che, con professionalità, sacrificio e senso del dovere, rappresentano una delle più alte espressioni dello Stato italiano.

Il loro lavoro, spesso svolto lontano dai riflettori e in contesti particolarmente complessi, costituisce una garanzia fondamentale per la tutela della legalità, della sicurezza economica e della giustizia sociale. Grazie al loro impegno quotidiano, milioni di cittadini possono contare su un’istituzione moderna, efficiente e altamente qualificata, capace di difendere gli interessi della collettività e di contrastare ogni forma di illegalità.

Ma in una giornata così importante non possiamo dimenticare chi, ogni giorno, condivide il peso e l’orgoglio di questa missione: le famiglie dei finanzieri.

Un pensiero speciale va alle mogli, ai mariti, ai figli e a tutti gli affetti più cari delle donne e degli uomini della Guardia di Finanza. Dietro ogni uniforme vi è una famiglia che sostiene, incoraggia e accompagna chi ha scelto di servire il Paese, affrontando insieme sacrifici, responsabilità, assenze e preoccupazioni.

I figli dei finanzieri devono sentirsi orgogliosi di avere una mamma o un papà che ogni giorno lavora per difendere la legalità, la sicurezza e i valori della Repubblica. Allo stesso modo, i militari della Guardia di Finanza sanno quanto sia prezioso il sostegno delle proprie famiglie, presenza fondamentale in una professione tanto impegnativa quanto delicata. A tutte queste famiglie va il ringraziamento dell’intera comunità nazionale, perché il loro contributo, spesso silenzioso ma indispensabile, aiuta le Fiamme Gialle a svolgere al meglio il proprio servizio al Paese.

Da cittadino italiano desidero esprimere la mia più sincera riconoscenza a tutte le donne e a tutti gli uomini della Guardia di Finanza e alle loro famiglie. Grazie per il coraggio, per la dedizione, per il senso del dovere e per il prezioso lavoro che svolgete ogni giorno al servizio dell’Italia.

Nel celebrare questo prestigioso traguardo dei 252 anni, il nostro Paese rende omaggio a una delle sue istituzioni più nobili e importanti, simbolo di legalità, professionalità, competenza e fedeltà allo Stato. Buon anniversario alle Fiamme Gialle. Con rispetto, orgoglio e gratitudine, rivolgo il mio grazie al Comandante Generale, a tutti i militari del Corpo e alle loro famiglie.

Un grazie sincero va anche da tutti gli italiani che credono nello Stato, nelle istituzioni, nelle Forze dell’Ordine e nei valori della legalità. Grazie a chi ogni giorno indossa una divisa con onore, sacrificio e spirito di servizio, contribuendo a rendere l’Italia un Paese più sicuro, più giusto e più forte.

Viva la Guardia di Finanza. Viva le Fiamme Gialle. Viva l’Italia.