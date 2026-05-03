Andrea Sempio e Chiara Poggi, "approccio sessuale senza violenza"

Ancora una volta, Andrea Sempio e la famiglia di Chiara Poggi giocano dalla stessa parte, contro la Procura di Pavia. Il pm della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco ha formalmente accusato Sempio di omicidio volontario e non più in concorso: la mattina del 13 agosto del 2007 avrebbe dunque ucciso Chiara nella villetta familiare di via Pascoli e avrebbe agito da solo.

Una ipotesi sconvolgente, perché di fatto obbligherebbe anche alla revisione del primo processo concluso con la condanna a 16 anni di carcere in via definitiva a carico del fidanzato della vittima, Alberto Stasi.

Ospite a Quarto Grado su Rete 4, l'avvocato di Sempio Liborio Cataliotti ha contestato il movente che secondo gli inquirenti avrebbe spinto l'allora 19enne a uccidere Chiara: un rifiuto sessuale. "Io lo trovo addirittura contraddittorio, fantasmagorico perché attinge all'immaginifico - le parole del legale ospite di Gian Luigi Nuzzi. "Questa imputazione per me, per come la leggo, e per come la considero è incomprensibile".