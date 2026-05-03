Garlasco, le frasi segrete di Sempio sullo stupro: "Il sogno di ogni mamma. In tenerà età..."

Frasi pesanti, forse compromettenti. Sono quelle che Andrea Sempio, in arte "Andreas" era solito scrivere sotto forma di commenti e pensieri in libertà sul forum Italian Seduction che era solito frequentare virtualmente tra 2009 e 2016. Due anni prima, il 13 agosto del 2007, era stata uccisa Chiara Poggi, la sorella maggiore del suo amico Marco. Oggi, 19 anni dopo, proprio Sempio è indagato per omicidio volontario. Secondo i pm di Pavia, che puntano a smentire il primo processo per il delitto di Garlasco che ha portato alla condanna di Alberto Stasi, il fidanzato della vittima che sta già scontando 16 anni di carcere, Sempio all'epoca 19enne avrebbe ucciso Chiara dopo che la ragazza aveva respinto una sua avance sessuale.

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Sempio ha sempre negato qualsiasi rapporto e relazione con la sorella di Marco. Ora però quelle frasi, riportare da Corriere della Sera e Repubblica, sembrano fornire una nuova lettura, inquietante, del suo passato emotivo e del suo profilo psicologico. Ci sono per esempio 11 frasi che "Andreas", questo il nickname utilizzato da Sempio, ha dedicato al tema delle donne, dell'amore e dello stupro. "Razionalmente può esser un orrore", scriveva l'1 settembre 2014, "ma, dal punto di vista di biologia, evoluzione e riproduzione, lo stupro è la dimostrazione pratica della forza del maschio e la 'prova' che trasmetterà ai propri discendenti qualità di forza e aggressività, utilissime a sopravvivere in natura. Discendenti forti e aggressivi in grado di prendersi ciò che vogliono e spandere i propri geni nel mondo... il sogno di ogni mamma". Provocazione da "social" o verità? Il 4 ottobre aggiungeva ancora: "Una cosa che ho notato è: lo stupro in età adulta tende a traumatizzare e a far chiudere la donna - quindi una donna di 35 anni aperta alla vita, può ritrovarsi impaurita, ansiosa, chiusa a riccio ed aver problemi con l'altro sesso finché campa. Lo stupro in tenera età tende a settare una barra, un 'imprinting' dell'amore".

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