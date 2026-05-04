Libero logo
Garlasco
Nicole Minetti
Scandalo arbitri
Jannik Sinner
Iran

Andrea Sempio, Angela Taccia spiazza tutti: "Andremo in Procura, ma..."

di
Libero logo
lunedì 4 maggio 2026
Andrea Sempio, Angela Taccia spiazza tutti: "Andremo in Procura, ma..."

2' di lettura

Andrea Sempio, indagato per l'omicidio aggravato di Chiara Poggi, sarà presente mercoledì 6 maggio in Procura a Pavia dove è stato convocato prima della imminente chiusura delle indagini. "Ci saremo, poi valuteremo se rispondere o meno" assicura all'Adnkronos l'avvocata Angela Taccia che difende, insieme al collega Liborio Cataliotti, l'indagato che mercoledì scorso ha ricevuto un invito a comparire firmato dai titolari dell'indagine, i pm pavesi Giuliana Rizza, Valentina De Stefano e Stefano Civardi.

Contro Sempio c'è Il Dna compatibile (con la linea maschile) con quello trovato sulle unghie della vittima - per la perita Denise Albani è impossibile stabile se deriva da contatto diretto o trasferimento indiretto -; e l'impronta 33 lasciata, a dire di chi indaga, dall'assassino sulla scala dove la ventiseienne è stata ulteriormente colpita alla testa. Impronta che per i consulenti di Sempio non è attribuibile a lui. La Procura, che non ha ancora fornito l'orario in cui è avvenuto il decesso la mattina del 13 agosto 2007, sembra non credere all'alibi di Sempio, legato allo scontrino di un parcheggio di Vigevano, e sembra orientata - ritenendo che il delitto è nato da un rifiuto di fronte a delle avance sessuali - a inserire nella chiusura indagine anche le numerose chat a firma 'Andreas'

Andrea Sempio, la tesi clamorosa dei pm: "Falso l'alibi dello scontrino"

Il Dna sulle unghie di Chiara Poggi, l'impronta 33 sul muro delle scale della villetta di Garlasco, le telefonate an...

Andrea Sempio sarebbe l'autore, quando aveva tra i 18 e i 20 anni, di numerose chat in cui avrebbe mostrato "ossessione" verso una ragazza, ma la giovane non sarebbe Chiara Poggi (sorella dell'amico Marco), ma una "barista di una birreria" - precisa la difesa - come riportano sempre le chat. 

Sempio, il commento-choc sullo stragista: "Ero troppo impegnato a drogarmi per imitarlo"

Spuntano oltre 3 mila post che Andrea Sempio indagato per il delitto di Chiara Poggi a Garlasco potrebbe aver pubblicato...
tag
andrea sempio
garlasco

La cugina di Chiara Garlasco, Stefania Cappa: "Sicuramente mi presenterò..."

Indagini in corso Garlasco, Chiara Poggi e la porta lasciata aperta: spunta un'ipotesi choc

Delitto di Garlasco Garlasco, "saranno interrogati anche Marco Poggi le sorelle Cappa": lo scoop del Tg1

ti potrebbero interessare

Milano, ucciso dopo il tentato furto di Gratta e Vinci: condannati a 17 anni i gestori del bar

Milano, ucciso dopo il tentato furto di Gratta e Vinci: condannati a 17 anni i gestori del bar

Garlasco, Stefania Cappa: "Sicuramente mi presenterò..."

Garlasco, Stefania Cappa: "Sicuramente mi presenterò..."

Redazione
Garlasco, Chiara Poggi e la porta lasciata aperta: spunta un'ipotesi choc

Garlasco, Chiara Poggi e la porta lasciata aperta: spunta un'ipotesi choc

Garlasco, "saranno interrogati anche Marco Poggi le sorelle Cappa": lo scoop del Tg1

Garlasco, "saranno interrogati anche Marco Poggi le sorelle Cappa": lo scoop del Tg1

Redazione