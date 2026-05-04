Andrea Sempio, Angela Taccia spiazza tutti: "Andremo in Procura, ma..."

Andrea Sempio, indagato per l'omicidio aggravato di Chiara Poggi, sarà presente mercoledì 6 maggio in Procura a Pavia dove è stato convocato prima della imminente chiusura delle indagini. "Ci saremo, poi valuteremo se rispondere o meno" assicura all'Adnkronos l'avvocata Angela Taccia che difende, insieme al collega Liborio Cataliotti, l'indagato che mercoledì scorso ha ricevuto un invito a comparire firmato dai titolari dell'indagine, i pm pavesi Giuliana Rizza, Valentina De Stefano e Stefano Civardi.

Contro Sempio c'è Il Dna compatibile (con la linea maschile) con quello trovato sulle unghie della vittima - per la perita Denise Albani è impossibile stabile se deriva da contatto diretto o trasferimento indiretto -; e l'impronta 33 lasciata, a dire di chi indaga, dall'assassino sulla scala dove la ventiseienne è stata ulteriormente colpita alla testa. Impronta che per i consulenti di Sempio non è attribuibile a lui. La Procura, che non ha ancora fornito l'orario in cui è avvenuto il decesso la mattina del 13 agosto 2007, sembra non credere all'alibi di Sempio, legato allo scontrino di un parcheggio di Vigevano, e sembra orientata - ritenendo che il delitto è nato da un rifiuto di fronte a delle avance sessuali - a inserire nella chiusura indagine anche le numerose chat a firma 'Andreas'.