Garlasco, Stefania Cappa: "Sicuramente mi presenterò..."

Oltre ad Andrea Sempio saranno interrogate anche Paola e Stefania Cappa. Come riportano i social del Tg1, sono state consegnati oggi, lunedì 4 maggio, dai carabinieri di Milano gli inviti a presentarsi per l'interrogatorio alle cugine di Chiara Poggi - la vittima del delitto di Garlasco - che saranno interrogate come persone informate sui fatti nell'ambito dell'indagine, ormai arrivata alle battute finali, sul delitto di Garlasco. Sarà sentito inoltre anche Marco Poggi, il fratello della vittima.

Da quanto si è saputo le gemelle Cappa, cugine di Chiara Poggi, verranno sentite come testimoni domani o a Milano o a Pavia. Marco Poggi, invece, mercoledì 6, forse a Mestre, lo stesso giorno in cui Andrea Sempio, accusato dell'omicidio di Chiara, è stato convocato per l'interrogatorio e per dargli la possibilità di dare la sua versione rispetto alle accuse condensate nel capo d'imputazione che gli è stato inviato nei giorni scorsi. Lo ha riferito l'AGI l'avvocato Liborio Cataliotti che lo assiste assieme alla collega Angela Taccia. Al momento non è noto se Sempio si avvarrà della facoltà di non rispondere oppure sceglierà la via del silenzio. Questa sera, a quanto si apprende, tutto il pool difensivo, compresi i consulenti, si riunirà per decidere la strategia. "Sicuramente mi presenterò": è invece il messaggio di Stefania Cappa, cugina di Chiara Poggi, che Gianluigi Nuzzi ha letto durante la puntata odierna di 'Dentro la notizia' su Canale 5 (RPT: Canale 5).