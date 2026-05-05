Andrea Sempio "non risponderà ai pm". Il tam tam sui suoi rapporti con le gemelle Cappa

Ora è ufficiale: Andrea Sempio si avvarrà della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio previsto per domani a Pavia. Lo comunicano i suoi legali. Una decisione nell'aria da giorni e che probabilmente poco sposterà sulla sorte del 37enne indagato per l'omicidio volontario di Chiara Poggi . Sempio, amico di gioventù del fratello della vittima Marco, la mattina del 13 agosto del 2007 secondo gli inquirenti avrebbe ucciso Chiara dopo che la ragazza aveva respinto le sue avances sessuali .

Nel frattempo, nella telenovela-Garlasco rientrano di prepotenza anche Stefania e Paola Cappa , le gemelle cugine di Chiara. Mai indagate eppure dal primo minuto di questa storia giudiziaria e umana infinita sul pulpito mediatico dei protagonisti. Oggi le "gemelle K" sono state convocate dai pm di Pavia. Loro padre è l'avvocato Ermanno Cappa che le ha sempre protette da suggestioni e sospetti allora come adesso, in ultimo col deposito di decine di querele alla Procura di Milano. Stefania e Paola, all'epoca della tragedia 23enni, si presero l'attenzione con un fotomontaggio che le ritraeva accanto alla cugina con la quale in realtà il rapporto non era così intimo anche per via di una certa freddezza tra i rami della famiglia.

Stefania oggi è diventata un'avvocata di diritto sportivo, lavora nello studio del padre e si è sposata con Emanuele Arioldi, erede di Annina Rizzoli. Scene di un matrimonio che non è passato inosservato finito su Vanity Fair. Paola è una food blogger tra Milano e Ibiza. Nessuna intervista in questi anni e la voglia di scrollarsi di dosso l'ombra dei giorni dell'estate che ha stravolto la vita di un gruppo di ragazzi nel paese tra le risaie.

Dagli atti non emerge nessun contatto con Sempio e del resto sarebbe stato difficile essendo mondi separati per "censo"' e frequentazioni. E allora perché chiamarle adesso quando tutto, nella testa dei pm, sembra già definito? Forse per ritornare ancora, alla luce di un'ipotesi nuova di colpevole, a quando, il 15 agosto 2007, Paola Cappa raccontò ai carabinieri di sospettare di un ragazzo che la cugina respingeva, parlando di un "approccio finito male". Stefania era tra le due quella più legata a Chiara e ancora una volta le si chiederà di recuperare nella memoria scampoli che possano confermare in qualche modo la pista investigativa. Ieri si chiedevano riscontri alle "gemelle K" su Stasi, oggi su Sempio.