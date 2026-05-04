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Garlasco, Chiara Poggi e la porta lasciata aperta: spunta un'ipotesi choc

lunedì 4 maggio 2026
Garlasco, Chiara Poggi e la porta lasciata aperta: spunta un'ipotesi choc

2' di lettura

Spunta un'ipotesi nelle indagini del caso Garlasco. L'assassino di Chiara Poggi, individuato ora in Andrea Sempio dalla nuova inchiesta dei pm pavesi, potrebbe essere entrato nella villetta in provincia di Pavia attraverso una porta lasciata aperta. 

La supposizione non è nuova. Era stata argomento affrontato dai giudici di secondo grado già nel 2011 e rispolvera lo scenario che aveva portato alla momentanea assoluzione di Alberto Stasi. Tale ipotesi valutava un tentativo di rapina poi sfuggita di mano e terminato in tragedia a causa "dell'inaspettata reazione della vittima", ma era stata scartata per l'assenza di "segni di effrazione alla porta".

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Tuttavia, nelle motivazioni della sentenza si legge: "Non vi sono prove che escludono che Chiara Poggi quella mattina, una volta svegliatasi, abbia disattivato l'allarme ed abbia fatto uscire il gatto in giardino, lasciando socchiusa la porta di ingresso. O forse l'ha chiusa; ma può averla aperta scorgendo che qualcuno era entrato nel giardino".

Si torna dunque a parlare della possibilità che Sempio sia entrato senza che Chiara Poggi si sia accorta di nulla per via della porta di casa socchiusa o chiusa ma non a chiave. 

Nel frattempo, si è discusso anche dei messaggi postati sul forum "Italian Seduction" da parte di Sempio. Il 15 agosto 2021 alle 21.20 avrebbe scritto: "allora one itis disastrosa per una barista di una birreria, palo secco, mi do da fare miglioro e tanto". La ragazza in questione, secondo quanto comunicato dal legale di Sempio, non sarebbe Chiara Poggi. Negli ultimi giorni, era stata riportata anche una frase in cui Sempio affermava che "l'unica volta che mi sono innamorato è capitato in un momento oscuro della mia vita, tra i 18 e i 20".

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