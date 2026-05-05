Andrea Sempio, "consulenza personologica": mossa radicale dei legali

Andrea Sempio, il nuovo indagato per l'omicidio di Chiara Poggi e convocato domani mercoledì 6 maggio in Procura a Pavia per essere interrogato, "si avvarrà della facoltà di non rispondere". Lo hanno annunciato, con una nota, i difensori, gli avvocati Angela Taccia e Liborio Cataliotti. I legali si riservano di chiedere loro l'interrogatorio dopo la chiusura dell'inchiesta, attesa a breve. La scelta è dettata dal fatto che le indagini "non sono chiuse e che dunque il quadro probatorio con il quale confrontarsi in sede di interrogatorio non è completo".

Intanto la difesa di Andrea Sempio ha conferito incarico a "uno psicoterapeuta di redigere una consulenza personologica, tramite sottoposizione ai canonici test usualmente utilizzati (anziché ricorrere ai frammentari dati documentali del fascicolo)". Ecco l'asso nella manica degli avvocati Liborio Cataliotti e Angela Taccia alla vigilia dell'interrogatorio a Pavia a cui il 38enne ha deciso di non sottoporsi - "le indagini non sono chiuse e dunque il quadro probatorio non è completo" - lasciando aperta l'eventualità di chiedere lui interrogatorio dopo la chiusura indagine. Il profilo personologico è una valutazione sintetica e strutturata delle caratteristiche psicologiche, emotive, cognitive e comportamentali di una persone. Si ottiene attraverso test e colloqui clinici, ed è fondamentale in ambito psicologico, clinico, forense e investigativo per individuare punti di forza, fragilità, tratti di personalità e potenziali disfunzioni.