Andrea Sempio, "forza Chiara!" e il caso di revenge porn: come leggere l'ultima mossa

La difesa di Andrea Sempio punta a smontare su tutta la linea l'uso delle indiscrezioni di stampa relative ai messaggi che il 37enne era solito scrivere nel forum Italian Seduction tra 2009 e 2016. Messaggi che, letti alla luce del delitto di Garlasco avvenuto la mattina del 13 agosto del 2007, qualcuno sta provando a collegare a Chiara Poggi e a "indizi" riguardo alla psicologia dello stesso Sempio. Sono due, secondo il legale Liborio Cataliotti, gli esempi perfetti di questo atteggiamento, che indurrebbe a una "strumentale mostrizzazione" dell'amico di gioventù di Marco Poggi, fratello minore di Chiara.

Garlasco, le frasi segrete di Sempio sullo stupro: "Il sogno di ogni mamma. In tenerà età..." Frasi pesanti, forse compromettenti. Sono quelle che Andrea Sempio, in arte "Andreas" era solito scrivere sott...

Il primo riguarda la citazione apparsa in un intervento del suoi assistito "laddove cita 'forza Chiara'. Si riferisce - sottolinea l'avvocato Cataliotti - a un caso di revenge porn degli inizi degli anni 2000 assolutamente noto alle cronache e che riguardava una ragazza ben diversa dalla vittima".

Sempio, il commento-choc sullo stragista: "Ero troppo impegnato a drogarmi per imitarlo" Spuntano oltre 3 mila post che Andrea Sempio indagato per il delitto di Chiara Poggi a Garlasco potrebbe aver pubblicato...

Il secondo esempio è la frase in cui Sempio parla di una "passione per una ragazza, solo la lettura del prosieguo dei post rispetto a quello rappresentato mediaticamente consentono di capire molto chiaramente che non si trattava di Chiara Poggi, ma di una barista di una birreria". Domani, mercoledì 6 maggio, Sempio tornerà davanti ai pm di Pavia, che lo hanno indicato come unico sospettato di omicidio e che hanno individuato in una avance sessuale respinta da Chiara il presunto movente del delitto. Tuttavia, è la conferma di queste ore, l'indagato si avvarrà della facoltà di non rispondere. Possibile che gli inquirenti gli chiederanno conto anche di quei commenti sul forum, "che nulla hanno a che vedere né con l'omicidio né con la possibilità di ascrivere ai post di Andrea Sempio una personalità allineata con l'ipotesi che abbia commesso quell'omicidio", sottolinea ancora il suo legale.

Sempio, "ossessione per una barista di una birreria": la chat che spiega tutto Scriveva Andrea Sempio, il nuovo indagato per il caso del delitto di Garlasco, il 15 agosto del 2012 alle ore 21.20: &qu...